Groot-Brittannië overweegt luchtbruggen met sommige landen ADN

02 juni 2020

14u07

Bron: Belga 0 De Britse regering overweegt luchtbruggen met sommige landen, zodat reizigers die van daaruit Groot-Brittanië binnenkomen niet in quarantaine moeten vanwege het coronavirus. Dat berichten de Britse kranten dinsdag.

Groot-Brittannië, officieel het op een na ergst getroffen land ter wereld, versoepelt mondjesmaat de coronamaatregelen die eind maart werden ingevoerd. Het is een delicate fase en volgens sommige wetenschappers komt ze te snel. Om een heropflakkering van het virus te vermijden, kondigde Londen onder meer een quarantaine af voor buitenlanders die het land binnenkomen.

Versoepelingen in de maak

Vanaf maandag zouden reizigers die naar Groot-Brittannië komen, twee weken in quarantaine moeten blijven. De luchtvaart- en toeristische sector is niet gelukkig met het voorstel. Ze waarschuwen voor rampzalige gevolgen voor hun sector.



Maar volgens de Times, de Telegraph en de Guardian zijn er versoepelingen in de maak. De regering, die naar eigen zeggen de maatregelen iedere drie weken herbekijkt, overweegt luchtbruggen in te voeren vanaf het einde van de maand, in de aanloop naar de zomervakantie.

Selectie

De landen waarmee Groot-Brittannië een luchtbrug zou afspreken, zouden geselecteerd worden in functie van hun economisch belang voor Groot-Brittannië, het risico voor de verspreiding van het virus, het aantal betrokken passagiers, en de maatregelen in de luchthavens, schrijft de Times. Reizigers uit onder meer Griekenland, Australië en Portugal zouden zo quarantaine kunnen vermijden, schrijft de Daily Telegraph.

De conservatieve krant meldt dat premier Boris Johnson "persoonlijk voorstander" is, na kritiek in zijn conservatieve partij en noodkreten van tweehonderd bazen uit de luchtvaart- en toeristische sector, waaronder die van Ryanair.

Het voorstel wordt dinsdag voorgesteld aan het parlement.

Lees ook: Verenigd Koninkrijk telt al meer doden door coronavirus dan Italië. Hoe komt dat? (+)