Groot-Brittannië overschrijdt trieste kaap van 30.000 coronadoden SVM

06 mei 2020

21u25

Bron: Belga 0 In 24 uur tijd zijn in Groot-Brittannië nog eens 649 mensen aan Covid-19 overleden. Dat maakte de minister van Lokale Besturen en Huisvesting bekend. De kaap van 30.000 sterfgevallen is daarmee overschreden.



In Groot-Brittannië zijn nu 30.076 mensen aan de longziekte overleden. Er zijn gisteren 69.463 tests uitgevoerd, wat het totaal op meer dan 500.000 brengt. Het aantal tests ligt duidelijk lager dan de 100.000 per dag die de regering zich had voorgenomen en de 180.000 die mogelijk zijn, aldus de openbare omroep BBC.

Spanje

Premier Pedro Sánchez heeft de noodtoestand in Spanje met twee weken verlengd. De minderheidsregering kreeg -ondanks groeiende kritiek- voor de vierde keer voldoende steun in het parlement om dat te doen. Al was het nipt, met 178 leden op 350 in het Congres van Afgevaardigden.

Spanje heeft tot dusver ongeveer 250.000 besmettingen vastgesteld. Circa 10 procent van de patiënten is aan het coronavirus bezweken. Meer dan 150.000 mensen zijn genezen.

Frankrijk

In Frankrijk zijn in 24 uur tijd nog eens 278 doden gevallen. Het totaal komt zo op 25.809. In ziekenhuizen overleden 177 mensen (16.237 in totaal), in de verzorgingscentra kwamen er 101 overlijdens bij (9.572 in totaal). 792 patiënten mochten het ziekenhuis verlaten, het aantal nieuwe opnames lag met 833 wel nog iets hoger.

Op de afdeling intensieve zorg liggen nu nog 3.147 mensen. Begin april vertoefden er nog meer dan 7.000. In totaal hebben 53.972 Fransen het ziekenhuis mogen verlaten.

Italië

Het dodental in Italië is met 369 gestegen naar 29.684. Het gaat om de grootste stijging van het aantal sterfgevallen in vier dagen.

De druk op de Italiaanse zorg blijft wel afnemen. Er liggen nu nog 1.333 mensen op de intensive care, een daling van bijna 100 gevallen in vergelijking met de dag voordien. 93.245 patiënten zijn genezen verklaard.

Turkije

In Turkije is de epidemie “onder controle”. “Maar de dreiging bestaat nog steeds”, maakt minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca meteen duidelijk.

De winkelcentra kunnen vanaf maandag weer open, maar de restaurants en cafés blijven gesloten. Kappers mogen ook hun activiteiten hervatten, maar klanten moeten een afspraak maken. De lockdown zal in 31 steden ook de komende weken nog gehandhaafd blijven tijdens het weekend.

Het land registreerde tot nu toe bijna 3.600 doden. Sinds 26 april bleef die trieste teller wel altijd onder de honderd.

Bulgarije

In Bulgarije hebben openluchtrestaurants vandaag de deuren weer mogen openen. Ze moeten wel aan een reeks voorwaarden voldoen. Zo moeten tafel en stoelen ontsmet worden alvorens een nieuwe klant mag gaan zitten. De obers dragen mondmaskers, tussen de tafels zit een minimale afstand van 1,5 meter.

Populaire plekken in het centrum van de hoofdstad Sofia waren redelijk druk bezet. “Als het aantal zieken weer toeneemt, zullen we alles opnieuw sluiten”, waarschuwde premier Boiko Borissow.

Sinds 4 mei is buitensport weer toegestaan op in het Balkanland. Rijscholen zijn sinds het begin van de week weer actief. Het dragen van een mondmasker in de open lucht is niet meer verplicht. Enkel in afgesloten ruimtes is er nog een maskerplicht en dat tot 13 mei.

In het armste EU-land werden slechts 1.778 coronabesmetttingen vastgesteld. 84 patiënten zijn uiteindelijk ook gestorven.

