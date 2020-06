Groot-Brittannië overschrijdt kaap van 40.000 coronadoden, besmettingsgraad stijgt weer licht SVM

05 juni 2020

20u04

Bron: Belga 0 Groot-Brittannië heeft de kaap van 40.000 coronadoden gerond en ook de besmettingsgraad stijgt weer licht. Het is voor de Britten een verontrustende constatering, op een moment dat het land zijn exit uit de lockdown probeert te versnellen.

Groot-Brittannië telt momenteel 40.261 doden die eerder positief getest hadden op het coronavirus. Er kwamen de voorbije 24 uur 357 personen bij. Het aantal officiële besmettingen staat intussen op 283.311.

Groot-Brittannië is met deze cijfers in absolute aantallen het zwaarst getroffen wereldwijd, na de Verenigde Staten. Verschillende onderzoeken brachten ook al naar voren dat de Britten per capita het hoogste sterftecijfer hebben.

Onderschatting

Bovendien ligt de totale dodentol als gevolg van het coronavirus zonder twijfel nog een pak hoger. Britse statistieken spraken begin juni al van 48.000 doden die gelieerd konden worden aan het coronavirus. In de laatste week van mei daalde de verspreiding van het virus met een derde, tot zo'n 5.500 besmettingen per dag.

Er wordt met de nieuwe cijfers echter gevreesd voor een heropleving van het virus. Een onderzoek van de Britse gezondheidsautoriteiten en de Universiteit van Cambridge bracht naar voren dat het virus zich in alle Britse regio's opnieuw sneller verspreidt. In het gebied North West England zou het reproductiegetal de cruciale grens van 1 zelfs weer licht overschreden hebben. Dat betekent dus dat één persoon gemiddeld iets meer dan één andere persoon besmet. Net nu hoopt de regering meer exitmaatregelen te nemen.

Quarantaine

Groot-Brittannië opende deze week enkele klassen in kleuterscholen en lagere scholen. Op 15 juni zouden uitbaters van ‘niet-essentiële winkels’ (zoals boeken, kleding en speelgoed; nvdr) moeten volgen.

Om besmettingen zo veel mogelijk te beperken, zal er vanaf maandag een quarantaine ingevoerd worden voor alle mensen die uit het buitenland komen. Die maatregel kan op hevig protest van de transport- en toerismesector rekenen.

Lees ook: Krijg ik mijn geld terug als ik niet durf reizen? En mag ik Spanje doorkruisen om naar Portugal te gaan? Alle vakantievragen opgelijst (+)