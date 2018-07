Groot-Brittannië legaliseert therapeutisch gebruik cannabis kv

26 juli 2018

18u41

Bron: Belga, Sky News, ANP 0 Het therapeutisch gebruik van cannabis op voorschrift wordt in de herfst gelegaliseerd in Groot-Brittannië. Dat heeft de Britse minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid vandaag bekendgemaakt.

"Dit zal patiënten met specifieke medische noden helpen maar het is geen eerste stap naar de legalisering van recreatief gebruik van cannabis", klonk het in een mededeling.

De regering kwam onder druk te staan nadat de media het verhaal brachten van verschillende zieke mensen die illegaal cannabisderivaten gebruikten. Vooral de gevallen Alfie Dingley en Billy Caldwell, twee kinderen met epilepsie die cannabisolie gebruikten, kregen veel media-aandacht.

Alfie Dingley lijdt aan een bijzondere vorm van epilepsie en krijgt tot negen aanvallen per dag. De jongen liet zich vorig jaar in Nederland behandelen. De door een kinderneuroloog voorgeschreven cannabismedicatie zou tot een forse verbetering hebben geleid. In Groot-Brittannië stootte het gezin echter op problemen, aangezien het medicijn daar niet legaal was.

De moeder van Billy Caldwell, een autistische tiener met zware epilepsie, haalde haar cannabisolie in Canada, waar het middel wel te verkrijgen is op voorschrift. Vorige maand werd hun voorraad bij terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk echter in beslag genomen op de luchthaven. Haar zoon belandde na meerdere aanvallen in het ziekenhuis. De overheid stemde er uiteindelijk mee in om de vrouw de voorraad cannabisolie terug te bezorgen. Voortaan zal Billy's moeder het middel dus legaal in haar thuisland kunnen verkrijgen.