Groot-Brittannië kent laagste Covid-19-dodentol sinds midden maart TT

22 juni 2020

16u45

Bron: Belga 0 Op 24 uur tijd zijn in Groot-Brittannië vijftien mensen aan de gevolgen van het coronavirus overleden, zo hebben Britse media uit regeringsbron gemeld. Het is de laagste dodentol sinds midden maart.

Volgens de Britse regering heeft Covid-19 ondertussen aan 42.647 mensen het leven gekost. Maar volgens Britse media zouden het er meer dan 53.500 zijn.

In een etmaal zijn in Groot-Brittannië 139.659 tests uitgevoerd, waarbij 958 positief. In totaal zijn 305.289 positieve tests uitgevoerd op 8.029.757 stuks.

