Groot-Brittannië in de ban van nieuwe docu over piepjonge moordenaars: “Hij verstopte zijn slachtoffertje week lang onder zijn bed” avh

14 februari 2018

14u11

Bron: The Sun; Daily Mail; Florida Times; ITV 1 In Groot-Brittannië wordt met veel nieuwsgierigheid en angst uitgekeken naar een nieuwe documentaire over kindmoordenaars. Tv-maakster Susanna Reid praat in de docuserie ‘Children Who Kill’ met verschillende mannen die als kind gruwelijke moorden pleegden. “Het was een van de schokkendste dingen die ik ook heb gedaan”, vertelt Reid.

Morgen toont de Britse zender ITV de eerste aflevering van ‘Children Who Kill’. De eerste moordenaar die Reid ging bezoeken was Joshua Phillips. De nu 33-jarige man uit Jacksonville in Florida werd in 1999 veroordeeld voor de gruwelijke moord op zijn 8-jarige buurmeisje en speelkameraadje Maddie Clifton. Niet alleen de jonge leeftijd van het slachtoffer ging als een schokgolf door het land, maar ook de jonge leeftijd van de dader was heel opmerkelijk. Phillips was amper 14 jaar oud toen hij Maddie vermoordde.

Lees verder onder de foto.

De details van de moord zijn bijzonder gruwelijk. Op 3 november 1998 verdween Maddie Clifton uit haar huis in Jacksonville. Zo’n 400 vrijwilligers uit de buurt zochten mee naar het meisje, zonder succes. Pas een week later werd Maddie gevonden onder het bed van haar buurjongen Joshua Pillips, die nota bene zelf had deelgenomen aan de zoekactie naar Maddie.

Lees verder onder de foto.

Joshua’s moeder dacht dat het waterbed van haar zoon lekte, dus hief ze de watermatras op. Onder de matras vond ze het zwaar verminkte lichaam van Maddie, ze was geslagen met een basebalknuppel, gewurgd en verschillende keren gestoken. Phillips zat in de klas toen de politie in zijn school binnenviel. De jongen biechtte alles meteen op.

Basketbal

Phillips vertelde aan de politie dat hij met Maddie aan het basketballen was toen hij haar per ongeluk in het gezicht raakte met de bal. Omdat Maddie begon te wenen en uit angst voor de reactie van zijn agressieve vader begon Phillips haar te slaan en te steken. Een week lang deed de tiener alsof er niets aan de hand was terwijl zijn slachtoffer onder zijn bed lag.

Fantasiewereld

In 2008 vertelde Phillips in een interview met de Florida Times dat hij in een fantasiewereld leefde in de week na de moord. “Ik maakte mezelf wijs dat er niks was gebeurd.”

Lees verder onder de video.

Omdat de moord zo gruwelijk was, werd Phillips als een volwassene berecht. Hij werd veroordeel tot een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vrijlating. Omdat hij jonger dan 16 was werd hij niet ter dood veroordeeld.

De zaak van Joshua Phillips deed het hele land op zijn grondvesten daveren, maar morgen worden oude wonden mogelijk opnieuw geopend. Susanna Reid, die de nu 33-jarige Phillips uitgebreid interviewde, was zwaar onder de indruk na het gesprek. “Dit was een van de meest schokkende dingen die ik ooit heb gedaan. Het slachtoffer was zo jong. Na het interview heb ik mijn kinderen eens goed vastgepakt.”

‘Children Who Kill’ wordt morgen om 22.00u uitgezonden op ITV.