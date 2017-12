Groot alarm na vondst munitie bij kerstmarkt in Berlijn sam

22u59

Bron: Bild, Berliner Zeitung 2 EPA De kerstmarkt bij Slot Charlottenburg op 6 december. In het Berlijnse stadsdeel Charlottenburg is groot alarm geslagen na de vondst van munitie in een ondergrondse parkeerplaats bij de Spandauer Damm. De ordediensten rukten massaal uit, meldt Bild.

De kogels werden gevonden door de huurder van een parkeerplaats, die naast zijn geparkeerde wagen een plastic zakje zag liggen achter een stapel winterbanden. Het bevatte 200 rondjes munitie van kaliber 7.65. De cartridges zaten in verzegelde plastic zakken in de originele dozen. De munitie wordt onderzocht op DNA-sporen.

EPA Ook woensdag was de politie al zichtbaar aanwezig.

De politie ging uit van een gevaarlijke situatie vanwege de nabijheid van de kerstmarkt en een moskee, die meteen werd gescreend om in te schatten of sprake kon zijn van een islamistische dreiging.

Honderden agenten met explosievenhonden kwamen ter plaatse, en onder meer in het park werd gezocht naar meer wapens of munitie. De zoektocht leverde geen nieuwe resultaten op, en volgens de politie zou de nabijheid van de kerstmarkt eerder toeval zijn. Het is nog niet duidelijk van wie de gevonden munitie is.

