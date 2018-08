Groot alarm in Nederlands pretpark:

3-jarig meisje vermist Maaike Kraaijeveld

19 augustus 2018

14u56

Bron: AD.nl 0 Politie en brandweerduikers zoeken met man en macht naar een 3-jarig meisje dat vermist is geraakt in pretpark Duinrell in Wassenaar in de Nederlandse provincie Zuid-Holland . Ook de politiehelikopter is in de lucht.

In eerste instantie bracht de politie alleen naar buiten dat er moest worden uitgekeken naar een meisje van 3 met vlechtjes dat vermist was in het attractiepark in Wassenaar.

Inmiddels is er groot alarm geslagen en zijn drie duikteams ter hoogte van de kassa van het attractiepark te water gegaan. Gevreesd wordt dat het meisje in het water terecht is gekomen, maar zeker is dat niet.

Politie en brandweer verder door, melden zij.

