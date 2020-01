Groot alarm bij Amerikaanse troepen in Duitsland na dreiging terreuraanslag KVE

20 januari 2020

11u26

Bron: Newsweek, Focus, Bild 20 Mogelijk is er een terroristische aanval op een Amerikaanse militaire basis in Duitsland op handen. Dat bericht het Amerikaanse nieuwsmagazine Newsweek op basis van een memo van de veiligheidsdiensten.

Newsweek citeert uit de officiële memo gericht aan de ‘66th Military Intelligence Brigade’, een eenheid van de militaire inlichtingendienst gevestigd in Wiesbaden. “Volgens de informatiebron zou de aanval worden uitgevoerd door een onbekende Jordaanse extremist die zich in de buurt van een militaire basis bevindt. Exacte locatie, datum en tijdstip onbekend.”

Het kan dan gaan om de basis in Dülmen (Noordrijn-Westfalen) of het militaire domein in Grafenwöhr (Beieren). De informatie zou afkomstig zijn van een derde partij. ‘United States Army Europe’ heeft aan Newsweek bevestigd dat “er afgelopen nacht een potentiële dreiging is geïdentificeerd en onderzocht”.

“Duitse en Amerikaanse functionarissen werden geraadpleegd en er bleek geen imminente dreiging te zijn”, zei een woordvoerder in een verklaring. “We willen iedereen eraan herinneren waakzaam te blijven en zich bewust te zijn van hun omgeving.”

Het garnizoen van het Amerikaanse leger in Beieren schreef zaterdag op Facebook dat op de militaire bases verhoogde beschermende maatregelen zullen worden genomen. “De bescherming en veiligheid van onze gemeenschap en faciliteiten blijven onze eerste prioriteit. Blijf waakzaam en meld verdachte dingen.”

In 2016 schoot een Jordaanse soldaat drie Amerikaanse soldaten dood nabij de luchtmachtbasis in Al-Jafr. Marik al-Tuwayha pleitte nadien onschuldig te zijn, maar kreeg een levenslange gevangenisstraf. De man hield vol dat hij dacht dat de basis werd aangevallen toen hij het vuur opende en dat hij geen vijandige gevoelens had jegens Amerikanen.