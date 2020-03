Groot aantal urnen doet vragen rijzen over dodental door coronavirus in Chinese Wuhan PVZ

28 maart 2020

21u16

Bron: Bloomberg 0 Foto’s van hoge stapels urnen in verschillende crematoria in de Chinese stad Wuhan gaan rond op sociale media. Het doet bij velen vragen rijzen over het werkelijke aantal doden aan het coronavirus in het epicentrum van de uitbraak. Officieel zijn er in Wuhan 2.535 doden gevallen. De foto’s doen volgens sommigen echter uitschijnen dat het werkelijke dodental veel hoger ligt. Dat schrijft het Amerikaanse Bloomberg.

Families van overledenen aan het coronavirus mochten vanaf deze week de assen van hun dierbare ophalen in acht crematoria in de stad. Dat moet hen toestaan om deel te kunnen nemen aan het Qingmingfestival, een Chinese feestdag waarop de graven van naasten worden bezocht. Aan de crematoria zouden lange rijen ontstaan zijn en op sociale media ging al snel een aantal merkwaardige foto’s rond: op de beelden waren duizenden urnen te zien. Het exacte aantal is niet geweten. Het is overigens ook niet duidelijk hoeveel van die urnen gevuld waren.

How many people died in #Wuhan and #China?

Conservative estimation based on numbers of urns being given out at 8 crematoriums in Wuhan by financial analyst @charles984681

Total death in Wuhan: 59K

Total death in China: 97K

Total infection in China: 1.21 M#CCPVirus #COVID2019 pic.twitter.com/epvvy9dAXn Jennifer Zeng 曾錚(@ jenniferatntd) link

Volgens het Chinese mediakanaal Caixin werden aan één crematorium op twee dagen 5.000 urnen geleverd: twee keer zoveel als het officiële dodental in heel Wuhan. Journalisten bij Bloomberg vonden geen gehoor bij de zeven andere crematoria over hoeveel urnen daar geleverd werden. Geen enkel crematorium wilde reageren of deelde mee geen cijfers te mogen geven. Het is dus niet duidelijk hoeveel urnen exact geleverd werden, en wanneer die besteld zouden zijn.

Problemen met officiële telling of doofpotaffaire?

Volgens de cijfers van de Chinese overheid zijn er in Wuhan 2.535 mensen overleden aan het virus. Om het virus te bestrijden werd er in januari een strenge lockdown aangekondigd in het Chinese epicentrum. Dat lijkt te lonen, want sinds deze week zijn er geen besmettingen in Wuhan zelf bijgekomen, zo meldt de Chinese overheid. De vastgestelde besmettingen waren telkens reizigers die in Wuhan aankwamen, klinkt het. Doordat het nulniveau bereikt was, kondigde de regering deze week aan de lockdown langzaam op te geven en andere landen te helpen met medische hulp.

Maar sommigen stellen zich nu vragen bij het cijfer dat China deelt, onder andere door de foto’s van de duizenden urnen. Ze verwijzen daarbij naar eerdere pogingen van de autoriteiten om de uitbraak in het beginstadium te verdoezelen, en meerdere herzieningen van de manier waarop officiële gevallen worden geteld. Volgens Caixin is een groot aantal mensen met symptomen bovendien gestorven zonder ooit op Covid-19 getest te worden, waardoor zij niet meegeteld werden in de officiële cijfers.

