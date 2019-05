Groningen getroffen door aardbeving met kracht van 3,4: “Ik voelde het huis bewegen” KVE

22 mei 2019

07u13

Bron: Belga, ANP 28 In de Nederlandse provincie Groningen heeft zich deze ochtend een aardbeving voorgedaan. De schok werd gevoeld in de stad Groningen, maar ook op veel andere plekken. Volgens het Nederlandse meteorologische instituut KNMI had de beving een kracht van 3,4. Op sociale media melden veel mensen dat ze de schok hebben gevoeld. De beving deed zich voor rond 5.45 uur.

Het epicentrum lag in het dorp Westerwijtwerd. Dat ligt ongeveer 18 kilometer ten noordoosten van provinciehoofdstad Groningen.

Een inwoner van de stad Groningen zegt vanochtend wakker te zijn geworden door de beving. "Ik voelde het huis bewegen. Dit heb ik niet vaak zo meegemaakt." Op Twitter laten ook veel mensen weten de beving te hebben gevoeld. "Zooo, wakker geworden van een flinke aardbeving", zegt iemand in Groningen. Een ander meldt: "Hele bed trilde, iedereen wakker." "Dat was een zware", constateert een ander. Nog iemand zegt: "Hele huis schudt en kraakt..."

Rare gewaarwording, wakker worden door een #aardbeving. Bed kraakte en schudde. #Reitdiepwijk #Groningen. Bert Nijmeijer(@ Bertnijm) link

Ook inwoners van onder meer Winsum, Bedum, Zeerijp eb Appingedam doen meldingen via twitter over de beving. Op de redactie van RTV Noord zijn honderden meldingen binnengekomen van de aardbeving.

Aardbeving.

Alle 5 gezinsleden wakker geschrokken om 5.50 uur. Zelfs de diepe slapers. Kinderen zoeken ons ouders op in de slaapkamer. Oudste vandaag examen.

Wat een raar moment. @KajsaOllongren#aardbeving #groningen #onderdendam Inge Zwerver(@ IngeZwerver) link

De zwaarste aardbeving in Groningen tot dusver was in 2012 in Huizinge (in de gemeente Loppserum). Die had een kracht van 3,6. In januari vond er een aardbeving plaats in het Groningse dorp Zeerijp. Deze had eveneens een kracht van 3.4. De dag na die beving kwamen er zo’n duizend meldingen van schade binnen.

Die zwaarte van die beving had veel invloed op de gaswinning in het gebied. Het kabinet heeft uiteindelijk besloten de gaswinning helemaal te gaan afbouwen, naar nul rond 2030. Deze middag staat er in de Tweede Kamer een debat gepland over de gaswinning met minister Eric Wiebes.

Het is nog onbekend of er dit keer sprake is van schade als gevolg van de aardbeving. Wel laat de brandweer in Groningen weten dat de hulpdienst niet hoefde uit te rukken wegens de beving.

Een overzicht van het KNMI toont aan dat er in april en mei al een groot aantal kleinere aardbevingen waren in de provincie Groningen. Het gaat om veertien bevingen tussen 16 april en 20 mei, in kracht variërend van 0.5 tot 1.8.

Wakker geworden omdat het hele huis trilde #aardbeving #groningen #knmi Angelique(@ Angelieek) link