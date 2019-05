Groningen getroffen door aardbeving met kracht van 3.4: “Ik voelde het huis bewegen” KVE ADN

22 mei 2019

07u13

Bron: Belga, ANP 36 In de Nederlandse provincie Groningen heeft zich deze ochtend vroeg een aardbeving voorgedaan. Volgens het Nederlandse meteorologische instituut KNMI had de beving een kracht van 3.4. Op sociale media melden veel mensen dat ze de schok hebben gevoeld, er is hier en daar ook schade.

De beving deed zich voor rond 5.45 uur. Het epicentrum lag in het dorp Westerwijtwerd, dat op ongeveer 18 kilometer ten noordoosten van provinciehoofdstad Groningen ligt. De aardbevingen in Groningen zijn het gevolg van de gaswinning in de provincie.

“Dat was een zware”

Een inwoner van de stad zegt vanochtend wakker te zijn geworden door de aardbeving. "Ik voelde het huis bewegen. Dit heb ik niet vaak zo meegemaakt." Op Twitter laten ook veel andere mensen weten de beving te hebben gevoeld. "Zooo, wakker geworden van een flinke aardbeving", zegt iemand in Groningen. Een ander meldt: "Hele bed trilde, iedereen wakker." "Dat was een zware", constateert een ander. Nog iemand zegt: "Hele huis schudt en kraakt..." Ook inwoners van onder meer Winsum, Bedum, Zeerijp en Appingedam doen meldingen via Twitter over de beving.

Rare gewaarwording, wakker worden door een #aardbeving. Bed kraakte en schudde. #Reitdiepwijk #Groningen. Bert Nijmeijer(@ Bertnijm) link

Wakker geworden omdat het hele huis trilde #aardbeving #groningen #knmi Angelique(@ Angelieek) link

“Regering brengt ons in gevaar”

In epicentrum Westerwijtwerd hangen de vlaggen halfstok. Ook in de tuin van Gerhard Visker, lid van de Groninger Bodem Beweging (GBB). Visker werd wakker van een luide knal. “Het hele huis trilde en de ramen gingen heen en weer.” Voor hem is de maat nu echt vol. “Dit kan echt niet. De gaswinning moet stoppen. Zo snel mogelijk. De regering brengt ons nodeloos in gevaar.”

Ook zijn buurman Sip Woudstra lag nog te slapen toen de bodem begon te trillen. “Het was een doffe dreun. Ik zat meteen rechtop in mijn bed.” Hij wijst vanuit zijn voortuin op de scheuren in zijn buitenmuur. “Kijk dit is een nieuwe”, wijst hij. “En die. En die ook.” Woudstra had eerder al 20.000 euro schade door bevingen. “We kregen maar de helft vergoed. Nu dit weer. Het is heel heftig.”

Boeren in Groningen gaan vanmiddag alvast actievoeren. “Het gaat helemaal de verkeerde kant op”, is volgens boer Ate Kuipers de teneur onder de agrariërs, meldt RTV Noord. “Er is weer stress onder het vee. Dat reageert meteen op zo’n grote klap. Ook bij kleine bevingen trouwens. Boeren raken daardoor ook opnieuw in de stress”, zegt Kuipers. “We roepen alle boeren op met hun trekker te komen. Wij denken dat er zo’n honderd boeren komen, maar het kan wel veel meer worden.”

Veel meldingen bij schadeloket

Bij het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) in Nederland waren rond 10.30 uur al 90 meldingen binnengekomen van mensen die schade hadden aan hun huis. In twaalf gevallen was de schade zo ernstig dat er melding werd gedaan van een zogenoemde Acuut Onveilige Situatie (AOS), zo meldt een woordvoerder.

Bij een AOS gaat het volgens de woordvoerder om scheve muren of krakende en onveilige constructies. Deze mensen krijgen binnen 48 uur iemand van het speciale AOS-team op bezoek voor een nadere inspectie.

Schade kun je melden, maar schrik niet. Dus kijk even bij de buren hoe het gaat Woordvoerder van de veiligheidsregio Groningen

De woordvoerder van de veiligheidsregio Groningen roept Groningers op elkaar in de gaten te houden. “Schade kun je melden, maar schrik niet. Dus kijk even bij de buren hoe het gaat.”

Het Waterschap Noorderzijlvest en de provincie voeren intussen ook inspecties uit in het getroffen gebied. Het waterschap is vooral alert op eventuele schade aan dijken en kades omdat deze “van belang zijn voor de veiligheid van onze inwoners”. Een team van vijf tot tien medewerkers van de provincie inspecteert of er schade is aan wegen, bruggen en kunstwerken.

Meermaals

Een overzicht van het KNMI toont aan dat er in april en mei al een groot aantal kleinere aardbevingen waren in de provincie. Het gaat om veertien bevingen tussen 16 april en 20 mei, in kracht variërend van 0.5 tot 1.8. In januari was er ook al een grotere beving in het dorp Zeerijp, eveneens met een kracht van 3.4. Toen kwamen er zo’n duizend schademeldingen binnen.

De zwaarste aardbeving in Groningen tot dusver was in 2012 in Huizinge (in de gemeente Loppserum). Die had een kracht van 3.6.

“Nachtmerrie”

Premier Mark Rutte noemt de aardbeving in Groningen “verschrikkelijk”. “Ik hoop van harte dat de schade beperkt blijft”, zei hij. Volgens Rutte was iedereen in de jaren vijftig nog heel optimistisch over de gaswinning in het gebied, maar is die inmiddels “veranderd in een nachtmerrie”.

Het Nederlandse kabinet heeft al besloten de gaswinning in de provincie helemaal te gaan afbouwen, naar nul rond 2030. Deze middag staat er in de Tweede Kamer een debat gepland over de gaswinning met minister Eric Wiebes.