Grondstoffenhandelaar Trafigura wordt verdacht van oliesmokkel naar Noord-Korea KVE

08u29

Bron: Belga 0 Thinkstock Illustratiebeeld Het Nederlands-Zwitserse bedrijf Trafigura, één van de grootste grondstoffenhandelaars ter wereld, wordt er door Zuid-Korea van verdacht betrokken te zijn bij de illegale verkoop van olie aan Noord-Korea. Het bedrijf ontkent. De smokkel druist in tegen de sancties die de VN eind vorig jaar instelden tegen Noord-Korea.

Trafigura ontkent nu dat het eigenaar is van het cargoschip Lighthouse Winmore, of dat het de boot zou hebben gecharterd. Dat vrachtschip laadde op 11 oktober olie in Zuid-Korea op en voer naar Taiwan. Maar onderweg werd een deel van de lading overgepompt naar andere schepen. Op die manier zou tot 600 ton olie zijn geleverd aan Noord-Korea.

Trafigura wijst erop dat het wel leverancier was van de olie, maar die heeft doorverkocht aan het bedrijf Global Commodities Consultants uit Hongkong. In het contract stond gestipuleerd dat er met de lading geen inbreuk op de VN-sancties mocht gebeuren. Global Commodities Consultants zegt dat het op zijn beurt ook de olie heeft doorverkocht, met dezelfde contractvoorwaarden, aan het bedrijf Oceanic Enterprise Ltd. De eindbestemming van de olie was Taiwan. Bij Oceanic Enterprise heeft nog niemand gereageerd.

Het persbureau Bloomberg zegt dat het gebruikelijk is dat olie tussen verschillende partijen wordt verhandeld, zelfs op zee. Maar grote spelers zoals Trafigura hebben normaal wel een trackingsysteem om de eindbestemming van de cargo te kennen.

Trafigura is ook grootaandeelhouder van het Belgische zinkbedrijf Nyrstar.