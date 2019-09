Grondpersoneel KLM gaat zondag weer staken AW

06 september 2019

17u23

Bron: Belga 1 Het grondpersoneel van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM gaat zondag opnieuw staken. Ze zullen tussen 13 en 17 uur het werk neerleggen, meldde de vakbond FNV Luchtvaart. Met de werkonderbreking zetten ze hun eis voor een betere cao kracht bij.

Ook maandag en woensdag werd er al gestaakt bij KLM, waardoor tientallen vluchten geannuleerd werden of vertraging opliepen. Op woensdag kreeg het stakende grondpersoneel steun van een deel van de cateringmedewerkers.



FNV eist voor het personeel onder meer een loonsverhoging van 4 procent, in plaats van de 3 procent die KLM biedt. Daarnaast wil de bond betere uurroosters en meer mensen in vaste dienst. Maar volgens de directie van KLM lopen alle eisen samen op tot een kostenstijging met 10 procent.

Lees ook: Grondpersoneel KLM gaat woensdag opnieuw staken