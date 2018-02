Grondgevechten in Oost-Ghouta gaan verder ondanks humanitair bestand SVM

28 februari 2018

11u42

Bron: Belga 0 De grondgevechten tussen rebellen en regeringsgetrouwe troepen in de rand van Oost-Ghouta, de belegerde regio bij Damascus, duren gewoon voort. Dat meldt het Syrische Observatorium voor Mensenrechten. Nochtans werd een humanitair bestand overeengekomen.

De luchtaanvallen van het bewind werden vanmorgen hervat, maar namen stilaan af vanaf 9 uur (plaatselijke tijd). Dat is het uur waarop de dagelijkse humanitaire pauze van vijf uur ingaat.

"Onder het effect van de intensieve bombardementen en gevechten in de rand van Oost-Ghouta zijn de regeringsgetrouwe troepen erin geslaagd in beperkte mate terreinwinst te boeken", zei de directeur van de organisatie, Rami Abdel Rahmane. "De gevechten op de grond tussen strijders van de islamistische rebellengroep Jaysh al-Islam en troepen van het bewind van Bashar al-Assad gaan intussen gewoon voort." Volgens de ngo werden sinds 18 februari 590 burgers gedood in deze regio, in bijna een kwart van de gevallen gaat het om kinderen.

"Doe het nodige"

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov riep de rebellen op het nodige te doen om het bestand in Syrië te doen slagen. Hij voegde eraan toe dat Moskou het Syrische leger zou blijven steunen om "de terreurdreiging uit te roeien".

"Rusland en de Syrische regering hebben de opening van humanitaire corridors in Oost-Ghouta aangekondigd. Nu is het aan de militanten en hun ondersteuners om te handelen", zei Lavrov voor de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in Genève.