Grofgebekte kolenmagnaat delft het onderspit bij bittere Republikeinse voorverkiezing West-Virginia

09 mei 2018

10u59

Bron: Reuters, Politico 0 De veelbesproken kolenmagnaat Don Blankenship heeft dan toch de Republikeinse voorverkiezing voor een senaatszitje in de staat West-Virginia verloren. De Republikeinen vermijden daarmee een nieuw nachtmerriescenario waarbij een extreme kandidaat het in november zo goed als zeker had moeten afleggen tegen de Democratische kandidaat.

Blankenship moest het afleggen tegen Patrick Morrisey, minister van Justitie in West-Virginia en eindigde zelfs pas derde. Morrisey neemt het in november op tegen zittend Democratisch senator Joe Manchin.

In het najaar trekken de Amerikanen naar de stembus voor de zogenaamde midterms, de tussentijdse verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden en een derde van de Senaat. Daarbij staat ook een belangrijke senaatszetel in West-Virginia op het spel, die nu nog in handen is van de Democraten. De Republikeinen hopen daar een extra zitje te kunnen oppikken. Donald Trump won de staat bij de presidentsverkiezingen van 2016 met groot gemak van Hillary Clinton.

Gevangenis

Met Morriseys overwinning kan de Republikeinse partijtop opgelucht ademhalen en blijven hopen het zitje in West-Virginia op te pikken. Blankenship zat tot vorig jaar in de gevangenis omdat hij als baas van een kolenmijn verantwoordelijk werd geacht voor een ongeval waarbij 29 mijnwerkers omkwamen in 2010. Tijdens de campagne trok hij van leer tegen alles en iedereen, niet in het minst tegen zijn eigen partijleiding.

Senaatsvoorzitter Mitch McConnell noemde hij in tv-spotjes 'cocaine Mitch'. Ook verwees hij naar McConnells echtgenote, de in Taiwan geboren Eliane Chao die nu Amerikaans minister van Transport is. Volgens Blankenship kreeg McConnell van zijn "China-familie tientallen miljoenen dollars" en zorgde hij alleen maar voor jobs voor "China mensen".

"Herinner je Alabama"

Vorig jaar verloor de radicale Republikeinse politicus Roy Moore al een tussentijdse senaatsverkiezing in Alabama. Hij sprak wel het uiterst rechtse deel van het kiespubliek aan, maar bleek uiteindelijk te radicaal voor de andere keizers. De top van de partij vreesde met Blankenship eenzelfde scenario op te gaan. De Republikeinen hebben nu een nipte meerderheid van 51 op de 100 zetels in de Senaat.

President Trump zette maandag nog alles op alles om Blankenship van de overwinning te houden. "We hebben echt een geweldige kans om een groot verschil te blijven maken", tweette hij. "Het probleem is: Don Blankenship kan nooit de algemene verkiezing in jullie staat winnen. No way! Herinner je Alabama."

To the great people of West Virginia we have, together, a really great chance to keep making a big difference. Problem is, Don Blankenship, currently running for Senate, can’t win the General Election in your State...No way! Remember Alabama. Vote Rep. Jenkins or A.G. Morrisey! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link