Groepsverkrachting schokt India: jonge vrouw verkracht en levend verbrand Redactie

30 november 2019

14u47

Bron: Belga 0 Opnieuw wordt India opgeschrikt door een geval van extreem seksueel geweld. Meerdere mannen hebben deelgenomen aan de groepsverkrachting van een jonge vrouw, die daarna levend werd verbrand. Woedende Indiërs manifesteren aan het politiekantoor waar de vermoedelijke daders vastzitten en eisen ‘onmiddellijke gerechtigheid’.

Gisteren werden vier mannen, allen twintigers, opgepakt op verdenking van de verkrachting van en de moord op de vrouw, zegt politiecommissaris VC Sajjanar. Volgens nieuwszender CNN, die Indiase politiebronnen citeert, hebben de mannen de feiten inmiddels bekend.

De jonge vrouw parkeerde woensdagavond haar scooter aan een plein in de stad Hyderabad en verdween daarna. De volgende morgen vond een voorbijganger haar verbrande lichaam onder een brug 25 kilometer verderop.

Uit onderzoek bleek dat de mannen hadden aangeboden haar te helpen bij het herstellen van haar scooter. Ze namen haar mee naar een afgelegen plaats, verkrachtten haar en brachten haar om het leven. Ze staken haar lichaam in brand op de plaats waar het de volgende morgen werd aangetroffen.

Verkracht en bewusteloos verbrand

“Door het seksuele geweld verloor de vrouw het bewustzijn”, zegt R. Venkatesh van het politiebureau Shamshabad in Hyderabad aan CNN. “Ze legden haar in een vrachtwagen en brachten haar naar een andere locatie, waar ze haar onder een brug legden. Daarna goten ze diesel en benzine over haar, en staken haar in brand.”

Aan het politiekantoor waar de verdachten vastzitten, kwamen zaterdag honderd mensen bijeen, onder wie vrouwen en studenten. Ze scandeerden leuzen zoals “we willen gerechtigheid” en “knoop de criminelen op”.

Volgens de laatst beschikbare gegevens van de Indiase regering, werden in 2017 in India 33.658 vrouwen en meisjes verkracht.