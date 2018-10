Groepsverkrachting in Freiburg: extreemrechtse partij roept op tot manifestaties, ook oproep tot tegenbetogingen ADN

29 oktober 2018

15u11

Bron: Belga 0 De Duitse extreemrechtse partij AfD heeft opgeroepen tot manifestaties vandaag in de zuidwestelijke stad Freiburg, na de groepsverkrachting van een 18-jarige studente door overwegend Syrische mannen. Tegelijk is opgeroepen tot tegenbetogingen.

AfD roept de bevolking op om hun woede uit te drukken. De tegenbetogers willen dan weer manifesteren tegen pogingen om de misdaad te gebruiken om antimigrantengevoelens aan te wakkeren.

Het 18-jarige slachtoffer kreeg in de nacht op zondag 14 oktober in een discotheek een drankje aangeboden van een onbekende. Samen met de man verliet ze club, waarna ze in een nabijgelegen struikgewas door verscheidene mannen werd verkracht.



De politie voert onderzoek naar zeven Syriërs, tussen 19 en 29 jaar oud, en een 25-jarige Duitser. Volgens de politie zijn nog andere mannen betrokken. Alle acht zijn gekend bij het gerecht. De meesten van hen wonen in vluchtelingenonderkomens in en rond Freiburg.

In de Duitse stad Chemnitz ontstond recentelijk nog onrust, nadat asielzoekers er waren opgepakt na een dodelijke steekpartij. Rechtse groeperingen gingen de straat op om hun ongenoegen te laten blijken. Dat leidde ook tot grote tegendemonstraties van linkse organisaties.

