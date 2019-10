Groepsselfie loopt gruwelijk af: jongen (14) glijdt uit en sleurt familie mee de dood in Sebastiaan Quekel

08 oktober 2019

15u07

Bron: AD.nl 0 Een gezinsuitje bij een toeristische trekpleister in India is afgelopen weekend uitgemond in een drama. Een pasgetrouwde vrouw probeerde met vijf familieleden een groepsselfie te maken toen een van hen, een 14-jarige jongen, uitgleed, in het water viel en de rest meesleurde. De vader van het gezin zag alles gebeuren en kon alleen zijn zus nog redden.

De vrouw en haar echtgenoot gingen zondag vlak na hun huwelijk op bezoek bij familieleden in Tamil Nadu, een deelstaat in de zuidoostelijke hoek van India. Met z’n zessen bezochten ze de Pambar-rivier, een populaire tussenstop voor rondreizende toeristen en fotografen.

Hand in hand

Daar wilde het gezelschap een mooie selfie maken, vlakbij een reservoir waar bezoekers volgens de politie vaker riskante selfies nemen. Het ging helemaal mis op het moment dat de zes hand in hand bovenop de dam stonden: de 14-jarige jongen verloor zijn evenwicht, gleed uit en trok zijn twee zussen van 18 en 19 jaar mee het water in, samen met de pasgetrouwde vrouw en de zus van de bruidegom.



De vader van het gezin probeerde in allerijl het complete gezin te redden, maar kon alleen zijn zus nog van een verdrinkingsdood redden. De rest werd meegesleurd in de stroom en verdween onder water. Later op de dag werden de vier lichamen even verderop aangetroffen.

Selfiesterfgevallen

India heeft al langere tijd het hoogste aantal geregistreerde selfiesterfgevallen ter wereld. Het land was goed voor ongeveer de helft van de 259 gerapporteerde doden tussen 2011 en 2017, blijkt uit een publicatie van de Amerikaanse National Library of Medicine. India wordt op de voet gevolgd door Rusland, Amerika en Pakistan.

Veiligheidsexperts in India waarschuwen al langere tijd dat mensen onnodige risico’s nemen om hun familie en vrienden te imponeren op sociale media. In mei sprongen drie waaghalzen in deelstaat Haryana net op tijd weg voor een aanstormende trein, maar de tieners werden alsnog geschept door een andere trein die van de andere kant kwam.

En in 2017 stierf een man toen hij in het oostelijke Odisha een selfie naast een olifant wilde maken die plots om zich heen sloeg en hem verpletterde.