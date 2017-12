Groepsexecutie in Chinees sportstadion voor oog van duizenden toeschouwers kv

21u56

Bron: The Guardian, BBC, Mirror 7 YouTube Het proces vond plaats in een stadion in Lufeng. Een Chinees gerechtshof heeft zaterdag tien mensen ter dood veroordeeld voor het oog van duizenden toeschouwers en hen vervolgens meteen terechtgesteld. Het proces vond plaats in Lufeng, een stad in de provincie Guangdong op zo’n 160 kilometer van Hongkong. Dat delen Chinese staatsmedia mee.

Zeven van de tien beklaagden werden veroordeeld voor drugsgerelateerde feiten. De anderen werden schuldig bevonden voor moord en overval.

Vier dagen voor het proces werden inwoners uit de regio uitgenodigd om het evenement bij te wonen. De twaalf beklaagden werden in politiewagens met loeiende sirenes het stadion binnengebracht. Elk van hen geflankeerd door vier agenten.

Wechat Het gerechtshof nodigde de toeschouwers uit via sociale media.

Executie

Een voor een moesten de beklaagden een klein platform betreden waar ze hun staf aanhoorden. Tien van hen kregen de doodstraf. Het lot van de twee anderen is onduidelijk.

Duizenden toeschouwers waren getuige van het grimmige schouwspel.

De veroordeelden werden nadien meteen weggeleid en geëxecuteerd. Hoe de doodstraf precies voltrokken werd, is echter niet duidelijk. De meest gebruikte methode in China is een dodelijke injectie of het vuurpeloton.

2000 terdoodveroordeelden

Het is al de tweede keer in zes maanden tijd dat duizenden toeschouwers naar het sportstadion van Lufeng afzakken om er een openbaar proces bij te wonen.

China executeert jaarlijks meer mensen dan de rest van de wereld samen. Om hoeveel mensen het precies gaat, is echter een staatsgeheim. Volgens schattingen van de Dui Hua-stichting, een mensenrechten-ngo in de VS, werden vorig jaar zo’n 2000 mensen ter dood veroordeeld.