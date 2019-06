Groepje mannen eist dat Melania en haar vriendin elkaar kussen op bus: ze weigeren en krijgen klappen mvdb

07 juni 2019

12u05

Bron: The Sun 208 Twee vrouwen van 28 en 30 zijn vorige week door een groepje mannen tot bloedens toe geslagen op een Londense dubbeldekker. De aanleiding? De Uruguayaanse Melania en haar Amerikaanse vriendin Chris zijn een koppel, de jongeren eisten dat de twee elkaar zouden kussen en strelen. Ze weigerden, met bloederige klappen tot gevolg.

De feiten dateren van de nacht van woensdag 29 op donderdag 30 mei, meldt The Sun. Ryanair-stewardess Melania Geymonat en Chris waren op de terugweg van een avondje uit in de Londense wijk West Hampstead en gingen voor het nachtelijke uitzicht boven zitten. Ze namen vooraan plaats en waren nagenoeg de enige passagiers.

Een groepje jongemannen stapte op, ging in hun buurt zitten en kreeg in de mot dat de twee een koppel zijn. Een signaal om hen te omsingelen en meteen denigrerende opmerkingen te roepen en gebaren te maken. “Ze begonnen zich te gedragen als hooligans en eisten dat we elkaar gingen kussen en strelen zodat ze konden toekijken. Ze zeiden ook openlijk welke standjes ze verlangden die we voor hen moesten uitvoeren”, verklaarde Melania op Facebook.

Muntstukken gooien

De Uruguayaanse trachtte de situatie nog wat te ontmijnen, maar kreeg vervolgens muntstukken naar zich gegooid. Iets waar het groepje, wellicht onder invloed, klaarblijkelijk nog verder verhit van raakte.

Melania’s vriendin Chris was de situatie meer dan beu en werd als eerste toegetakeld. Zeker drie man sloeg haar gezicht tot bloedens toe. Dat overkwam ook Melania, ze kreeg slagen op de neus en op haar oog. Haar neus is mogelijk gebroken.

De daders waren wellicht met vier. Een van hen sprak Spaans, de rest had een Brits accent. De mannen lieten het niet na om bij hun vlucht ook nog enkele spullen van de toegetakelde vrouwen te ontvreemden.

Melania, die haar doktersopleiding in Uruguay tijdelijk heeft ingeruild voor haar job als stewardess, was ervan overtuigd dat haar geaardheid geen probleem zou vormen in Londen. Door de bloederige foto van de laffe aanval te delen wil ze het geweld tegen vrouwen en leden van de lgbt-gemeenschap aankaarten. “Wat me het meest van streek maakt, is dat zulk geweld klaarblijkelijk als normaal wordt beschouwd.” De politie nam op de bus hun verklaring af en spoort de vier aanvallers op. Mogelijk zijn er camerabeelden.