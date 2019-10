Groep zat zeker 10 uur in koelwagen van -25°C en betaalde mogelijk 35.000 euro per persoon mvdb hr

25 oktober 2019

08u22

Bron: ANP 0 De 39 migranten die dood zijn gevonden in een koelwagen in Essex, zaten al opgesloten toen de vrachtwagen aan in Zeebrugge arriveerde voor de oversteek naar Engeland. De acht vrouwen en 31 mannen, onder wie een tiener, zaten zeker tien uur opgesloten bij een temperatuur van min 25 graden nadat de koelwagen in de Zeebrugse haven was aangekomen. Mogelijk betaalden ze 35.000 euro per persoon voor hun noodlottige reis.

Volgens Britse media onderzoekt de politie onder meer drie verdachte bendeleden in Noord-Ierland. Het zou gaan om een bende met banden met paramilitairen.Omdat de vermoedelijke Chinezen zich in de verzegelde koelwagen bevonden, gaat het waarschijnlijk om mensenhandel.

Brugs burgemeester Dirk De fauw verklaarde gisteren dat scanners in de havens vaak geen menselijke warmte kunnen detecteren omdat de containers zo goed zijn afgesloten en geïsoleerd.

De Chinese ambassade in het Verenigd Koninkrijk zegt intussen dat de Britse politie momenteel niet kan bevestigen of de 39 doden die in een vrachtwagen dichtbij Londen gevonden werden, Chinezen waren. “De Britse politie heeft gezegd dat ze de identiteit van de slachtoffers aan het nagaan is, en dat ze niet onmiddellijk kan bevestigen dat het om Chinese onderdanen gaat”, zegt een woordvoerder van de ambassade in een persbericht.

35.000 euro per persoon

De 39 migranten betaalden aan mensensmokkelaars mogelijk 35.000 euro per persoon voor hun noodlottige reis. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Stop the Traffik.

Volgens de organisatie zijn er belangrijke overeenkomsten met de 58 Chinezen die in 2000 dood werden gevonden achterin een verzegelde, luchtdichte container op een vrachtwagen in Dover. Toen lag de prijs voor de reis van Zuidoost-Azië naar Europa nog rond de 23.000 euro, maar die is inmiddels verhoogd.

“Mensen die vanuit China naar Europa worden vervoerd zijn vaak slachtoffer van dwang, waaronder schuldslavernij”, zei Stop the Traffik-directeur Neil Giles tegen de krant Metro. “Vaak worden die schulden nooit afgelost door de hoge rente en onbetaald werk. De slachtoffers zouden waarschijnlijk zijn uitgebuit.”