Groep vluchtelingen valt Duitse nachtclub aan met ijzeren staven en messen: "Het leek wel oorlog"

31 augustus 2018

Bron: Berliner Morgenpost, Die Welt 0 In Frankfurt heeft een groep van 10 à 15 jonge vluchtelingen, voornamelijk Syriërs, een nachtclub bestormd met ijzeren staven en messen. Dat heeft de Duitse politie bevestigd aan Berliner Morgenpost. "We vermoorden jullie allemaal", riepen ze volgens Dirk Schöbe, exploitant van de Frosch Club, waar een nineties-feest aan de gang was. Twee Syriërs van 20 en 22 werden opgepakt. Eén van hen zit in de gevangenis.

Volgens verklaringen van de politie begon het met een vechtpartij in de club zelf. Daar kregen twee Syriërs het vorig weekend in de nacht van zaterdag op zondag aan de stok met enkele andere nachtraven - vooral met één Duitse man. "Daarop begonnen de twee Syriërs andere gasten lastig te vallen en te provoceren", vertelt Dirk Schöbe. "Wij zijn Arabieren. We vermoorden jullie allemaal", zo riepen de twee volgens een woordvoerder van het gerecht.

Aanvankelijk verlieten de twee onruststokers de club. Maar even later stond plots een groep van wel tien jonge vluchtelingen voor de deur, gewapend met messen en ijzeren staven. "Onze bezoekers werden aangevallen, geslagen en bekogeld met stenen", vervolgd Schöbe. "Ze riepen ook 'Allahu Akbar'. Het leek wel oorlog." In de club ontstond paniek. "Mensen schreeuwden en probeerden zichzelf in veiligheid te brengen. Ze verscholen zich in de club, anderen liepen naar buiten en probeerden zich te verschansen in hun auto." Volgens de eigenaar duurder het lang vooraleer de politie ter plaatse was, maar die woorden trok hij later terug.

Er sneuvelden tijdens het tumult enkele ramen en deuren, maar volgens de politie vielen er ondanks de "agressieve sfeer" geen gewonden. De tien aanvallers waren al verdwenen, voor de politie ter plaatse was. Er werd aanvankelijk niemand opgepakt. Maar 16 uur na de aanval kwam de Duitser die betrokken was bij het eerste incident op een plein in Frankfurt opnieuw in botsing met een groep van een tiental Syriërs, waaronder ook de twee Syriërs waarmee hij ruzie had. De Duitser werd aangevallen, geslagen en gestampt, waarop politieagenten ter plaatse snelden en de twee Syriërs oppakten.

Probleemgroep

Pas later werd duidelijk dat beide heren, 20 en 22 jaar, ook de hoofdverdachten zijn van de aanval op de Frosch Club de avond ervoor. Een van hen werd naar de gevangenis gebracht, hij had eerder ook al iemand zwaar verwond met een baseballknuppel. Tegen de andere verdachte loopt het onderzoek nog. Volgens de burgemeester van de wijk Oder in Frankfurt gaat het om een probleemgroep van 10 à 15 jonge Syriërs, die bij de politiediensten bekend zijn. Hij benadrukt dat er met het overgrote deel van de 1.000 migranten in Oder geen enkel probleem is. In de bewuste club vindt deze vrijdag opnieuw een nineties-feest plaats.