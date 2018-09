Groep van Lima verwerpt militaire interventie in Venezuela kv

16 september 2018

06u06

Bron: Belga 0 Verschillende landen van de Groep van Lima hebben zaterdag een "militaire interventie" of het "gebruik van geweld" in Venezuela verworpen. Een dag eerder had de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de Colombiaan Luis Almagro, een dergelijke optie niet uitgesloten.

Elf van de veertien landen van de groep verwerpen "een militaire interventie of het gebruik van geweld" in Venezuela, zegt het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een persbericht. Ze veroordelen ook de dreigementen aan het adres van Venezuela. Het gaat om Argentinië, Brazilië, Chili, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Peru en Santa Lucia. De Groep van Lima omvat ook Canada, Colombia en Guyana.

De Groep van Lima is in 2017 in het leven geroepen om de politieke crisis in Venezuale te helpen oplossen. Tegelijk spaart ze de kritiek op het regime van president Nicolas Maduro niet.

OAS-topman Almagro zei vrijdag dat hij de militaire optie niet uitsloot om Maduro omver te werpen. Hij houdt hem verantwoordelijk voor de humanitaire en economische crisis in het land.