Groep van Lima roept Venezolaans leger op zich achter Guaido te scharen

Agradecidos con el respaldo del Primer Ministro @JustinTrudeau Canada y #GrupoDeLima.

Thank you to Prime Minister @JustinTrudeau, Canada and the #LimaGroup for their support to our country. The international community is helping Venezuelan restores it’s Democracy. https://t.co/1sQGzP3YL5

Juan Guaidó(@ jguaido)