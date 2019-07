Groep Israëli’s beschuldigd van verkrachting van Britse toeriste in Cyprus ses

18 juli 2019

13u59

Bron: Skynews 0 Een groep van twaalf Israëli’s is woensdag opgepakt op verdenking van de verkrachting van een 19-jarige Britse toeriste in een vakantieoord in Ayia Napa, op Cyprus. Sommige leden van de groep zouden niet ouder zijn dan zestien.

De jonge vrouw diende woensdagochtend een klacht in bij de politie van Ayia Napa, een populaire vakantiebestemming bij jongeren vanwege de vele stranden en het bruisende nachtleven. Ze verklaarde daar dat ze de voorbije nacht het slachtoffer was geworden van een groepsverkrachting.

Vandaag verschenen de beschuldigden voor de rechtbank, waar de rechter instemde met het verzoek van de politie om hen nog zeker acht dagen op te sluiten terwijl het onderzoek loopt.

Volgens de staatsomroep RIK gebeurde de verkrachting in het hotel waar de vrouw, maar ook de groep Israëli’s apart verbleven.

De Cypriotische politie zegt dat een groot deel van het onderzoek nog moet gebeuren en dat het vooralsnog niet duidelijk is hoeveel van de verdachten daadwerkelijk betrokken waren bij de verkrachting.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken deelt in een verklaring mee dat de verdachten al een gesprek mochten hebben met de diplomaten in het land. De Israëlische ambassadeur in Cyprus, Yossi Wurmbrand, volgt de zaak op de voet en staat in contact met de verdachten. Het ministerie voegde ook toe dat de families van de leden van de groep zijn ingelicht.