Groep alpinisten verdwenen in Tadzjikistan na noodlanding van hun helikopter Redactie

13 augustus 2018

10u43

Bron: Belga 2 Dertien alpinisten en drie bemanningsleden zijn vermist na de noodlanding van hun helikopter in de bergen van Tadzjikistan. Dat melden de autoriteiten van het Centraal-Aziatische land.

Volgens het Tadzjiekse noodsituatiescomité zijn twee reddingshelikopters ter plaatse gestuurd. Het gaat om een erg afgelegen gebied in het oosten van het land.

Van de alpinisten is de nationaliteit niet meegedeeld. Zij waren van plan de Ismail Samanipiek te beklimmen, vroeger de Communismepiek genaamd. De piek was met een hoogte van 7.495 meter ooit de hoogste berg van de voormalige Sovjet-Unie.

Aanslag

Het ongeval gebeurde twee weken na de moord op vier buitenlandse fietstoeristen in een aanslag die is opgeëist door terreurorganisatie Islamitische Staat. De aanslag was een klap voor de toeristische ambities van het Centraal-Aziatische land, dat bekend is voor de woestijnlandschappen en spectaculaire bergen.