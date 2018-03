GroenLinks verovert Amsterdam sam

21 maart 2018

23u14

Bron: belga 3 GroenLinks wordt veruit de grootste partij in Amsterdam, zo blijkt uit de exitpoll van Ipsos/NOS. De partij komt uit op elf zetels, een winst van vijf. D66 is net in Utrecht de grote verliezer en zakt van veertien naar negen zetels. Ook de PvdA levert fors in en gaat van tien naar vijf zetels. Bij GroenLinks is het leedvermaak om het verlies van D66 is bijna net zo groot als de vreugde over de eigen winst.

Partijvoorzitter Marjolein Meijer van GroenLinks spreekt voor de camera van de NOS van "een historische uitslag en een geweldige kans om Amsterdam te veranderen". Ze gaat ervan uit dat haar partij in de hoofdstad gaat besturen. "Dat neem ik toch aan. We hebben het initiatief. Wat mensen zien is dat we een heel erg consequent verhaal hebben verteld en heel erg de verbinding hebben gezocht en dat dat zich nu uitbetaalt", aldus Meijer.

Nieuwkomer Forum voor Democratie krijgt volgens de poll twee zetels. DENK, ook nieuw, komt uit op drie zetels. Bij1, de partij van tv- en radio-presentatrice Sylvana Simons, zou op één zetel uitkomen. "We zijn heel blij dat GroenLinks het bestuur gaat leiden. Dat biedt perspectieven voor ons. We willen onze principes hooghouden en tegelijk niet een te grote jas aantrekken. Maar we lopen zeker niet weg voor onze verantwoordelijkheden", zei Simons.

Lijsttrekker Mourad Taimounti van DENK was aangenaam verrast door de voorlopige verkiezingsuitslag in Amsterdam. "Het is de eerste keer dat we meedoen en dan pakken we gelijk al drie zetels", zei Taimounti voor de zender AT5. "We hebben het samen gedaan. Ik ben heel trots dat ik deel mag uitmaken van deze familie."

Inlichtingenwet

Onze noorderburen konden vandaag ook stemmen voor of tegen de nieuwe inlichtingenwet, die de geheime diensten meer bevoegdheden geeft. Volgens een exitpoll stemde 49 procent voor en 48 procent tegen. Het referendum is in ieder geval geldig, omdat de opkomst van 48 procent de drempel van 30 procent ruim overschreed.

De kiezers in Groningen, Haarlemmermeer en Leeuwarden hebben met een overgrote meerderheid gestemd tegen de inlichtingenwet. In de Groningse hoofdstad was 70,8 procent tegen, in Haarlemmermeer 54,1, in de Friese hoofdstad 62,3 procent.