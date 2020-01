GroenLinks en Partij voor de Dieren werken in Nederland samen aan vuurwerkverbod KVE

01 januari 2020

17u40

Bron: Belga 0 GroenLinks slaat in Nederland de handen ineen met de Partij voor de Dieren om consumentenvuurwerk te verbieden. "Het is vreselijk dat de jaarwisseling keer op keer uit de hand loopt", zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. "Het is onacceptabel dat hulpverleners bedreigd worden, bekogeld worden met vuurwerk en daardoor hun werk niet kunnen doen."

De Nederlandse regering is nog niet voor een algemeen verbod. De linkse partijen willen daarom dat het vanuit de Tweede Kamer (van volksvertegenwoordigers) wordt geregeld. Daarbij moet 'kindervuurwerk', zoals sterretjes, wel toegestaan blijven. Ook georganiseerde vuurwerkshows, bijvoorbeeld door gemeenten, worden dan niet verboden.

In de zomer besloot de regering al tot een verbod op het zwaarste consumentenvuurwerk, waaronder honderdduizendklappers en Chinese rollen. De politie en de burgemeesters van de grote steden vinden dat deze maatregel niet ver genoeg gaat. Op nieuwjaarsdag gaven de brandweer en de politie aan dat het aantal incidenten ten opzichte van de vorige jaarwisseling is gestegen.

Volgens een eerste inventarisatie kreeg de brandweer in totaal 4.340 meldingen, een toename van 118 incidenten ten opzichte van de vorige jaarwisseling. Volgens voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland is er veel inspanning geleverd om het aantal incidenten naar beneden te brengen. "Als we de cijfers van de afgelopen jaren op een rij zetten, dan kunnen we concluderen dat alle inspanningen weinig rendement opleveren. Dit baart ons zorgen", aldus Wevers.

Geweld

Ook was er dit jaar weer sprake van geweld tegen brandweerlieden. Ze zijn meerdere malen bestookt met vuurwerk. In een aantal gevallen heeft de brandweer moeten besluiten om zich terug te trekken. Wevers: "Onze brandweermensen moeten ongehinderd hun werk kunnen uitvoeren. Het kan toch niet zo zijn dat we worden belemmerd tijdens het blussen van brand en tijdens het verlenen van hulp aan mensen in nood? Geweld en agressie tegen medewerkers - in welke vorm dan ook - is onacceptabel."

Ook tegen politieagenten is tijdens de jaarwisseling in Nederland opnieuw meer geweld gebruikt, zegt korpschef Erik Akerboom. De korpschef pleit voor het vieren van een ander soort oud en nieuw. "We moeten alleen nog maar veilig siervuurwerk gaan verkopen waar niet meer mee gegooid kan worden. Daarnaast moeten we alleen nog grote gezamenlijke evenementen gaan houden waar vuurwerk wordt afgestoken, en harder straffen" om de trend van het toenemende geweld te doorbreken.

