Groenland wil smeltwater exporteren

17 februari 2020

Groenland, dat erg getroffen wordt door de klimaatverandering, wil van zijn smeltwater een exportproduct maken. Dat heeft de minister van Energie van Groenland, Jess Svane, maandag gezegd aan de Duitse krant Tagesspiegel.

"Nu zeggen we aan de wereld: wij hebben grote hoeveelheden van het zuiverste water, en wij bieden jullie aan om deze bronnen te benutten." Negen kleine projecten hebben al licenties voor de export van drinkwater bekomen. "Maar we willen uitbreiden en ons water met de rest van de wereld delen", aldus de minister.

Groenland wil economisch onafhankelijk worden

Groenland is grotendeels autonoom, maar hoort net als de Faeröer eilandengroep tot het koninkrijk Denemarken en is economisch sterk afhankelijk van de Denen. Daaraan willen de Groenlanders iets veranderen. "De mensen in Groenland willen economisch onafhankelijk worden, en die koers varen we momenteel", aldus Svane.

Gevolgen klimaatverandering

Daarbij komt dat Groenland in het bijzonder gevolgen van de klimaatverandering ondervindt. De regio warmt dubbel zo snel op als de rest van de Aarde. Tussen 2012 en 2017 is volgens wetenschappers jaarlijks zowat 239 miljard ton van de Groenlandse ijskap gesmolten. Dat is bijna 13 keer zoveel als twintig jaar daarvoor.

De over olie- en gasreserves beschikkende regio bevindt zich daardoor op een tweespalt tussen klimaatbescherming en economische mogelijkheden door nieuwe scheepvaartroutes. Door het smelten van het ijs, ontstaan echter nieuwe routes voor de scheepvaart rond Groenland. Vorig jaar verkondigde de Amerikaanse president Donald Trump nog dat hij Groenland wilde kopen, een voorstel dat door de Deense regering onmiddellijk afgewezen werd.