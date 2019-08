Groenland staat niet te koop, dus Trump wil er nu consulaat openen TT

24 augustus 2019

19u07

Bron: AP 0 Zijn pogingen om Groenland over te kopen van Denemarken draaiden afgelopen week op niets uit. Dus gooit president Trump het maar over een andere boeg. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft interesse om opnieuw een consulaat te openen op het eiland om de Amerikaanse belangen veilig te stellen, blijkt uit documenten aan het Congres.

Het Amerikaanse consulaat op Groenland ging in 1940 open nadat Nazi-Duitsland Denemarken had bezet. In 1953 sloot het weer, maar Trump blijkt er nu dus opnieuw interesse in te hebben. In de brief aan het Congres blijkt dat de regering het heropenen van het consulaat in hoofdstad Nuuk ziet als een deel van een groter plan om de Amerikaanse aanwezigheid in de Arctische regio te vergroten. De Verenigde Staten hebben “strategische interesse in het verbeteren van de politieke, economische en commerciële relaties in het Arctische gebied”, staat in de brief aan de commissie Buitenlandse Zaken van de Senaat.

Een nieuwe diplomatieke post zou de VS toelaten “essentiële belangen in Groenland te verdedigen, net als het uitdiepen van de relaties met de Groenlandse overheden en samenleving”, valt nog te lezen in de brief. Bedoeling is dat het consulaat volgend jaar al moet openen. Tegen dit najaar al wil de het ministerie de eerste diplomaten aanduiden.



Hoewel ook China en Rusland al hun interesse in de natuurlijke rijkdommen van Groenland hebben getoond, ging Trump daar deze week toch het verste in. Zijn idee om Groenland gewoon over te kopen, viel in Denemarken op een koude steen. Dat Trump daarna bovendien zijn staatsbezoek aan het land afzegde om die reden, ging er helemaal niet in. Maar terwijl hij de Deense premier Mette Frederiksen eerder nog ‘nasty’ noemde, was ze gisteren na een telefoontje plots weer “een geweldige vrouw”.