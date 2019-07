Groenen steunen Ursula von der Leyen officieel niet ADN

10 juli 2019

20u51

Bron: Belga 0 De groene fractie in het Europees Parlement zal de voordracht van Ursula von der Leyen als kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie niet steunen. Dat hebben fractieleiders Philippe Lamberts en Ska Keller vanavond meegedeeld na een hoorzitting met de Duitse kandidate.

"De verklaringen van Ursula von der Leyen waren ontgoochelend. We hebben geen enkel concreet voorstel gehoord, of het nu over de rechtsstaat of het klimaat ging. Wij zijn verkozen met een mandaat voor verandering en we zien niet in hoe deze verandering mogelijk zou zijn met deze kandidate", zo verklaarde Keller.

We didn't hear concrete proposals from Ursula @vonderleyen, be it on rule of law or on #climate. We have been elected for a mandate of change and we don't see how this will be possible with her. This is why as @greensefa we decided not to support her candidacy next week. Ska Keller(@ SkaKeller) link

Lamberts wijst er ook op dat von der Leyen niet als topkandidate had deelgenomen aan de Europese verkiezingen van eind mei. "De kiezers verdienen een democratisch en transparant proces wanneer het aankomt op de keuze van de Commissievoorzitter. Het proces van Spitzenkandidaten is niet gerespecteerd, wat een verraad van het Europese electoraat is."



De groenen vormen met 74 verkozenen de vierde grootste fractie in het Europese halfrond. Von der Leyen, die begin deze maand door de staatshoofden en regeringsleiders als hun kandidate is voorgedragen, heeft een absolute meerderheid van 374 parlementsleden nodig om Jean-Claude Juncker op te volgen als baas van het dagelijks bestuur van de Europese Unie.