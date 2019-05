Groene partijen lanceren Europese beweging ‘Politics for Future’ SPS

24 mei 2019

08u55

Bron: Belga 0 Groene politici uit onder meer Duitsland, Nederland, Zweden en België willen een alliantie voor de bescherming van het klimaat oprichten over de partijen heen. De beweging ‘Politics for Future’ staat open voor alle partijen uit alle landen en wil een antwoord bieden aan de eisen van de manifestaties van de afgelopen maanden.

De politiek moet aan de jongeren tonen dat ze de uitdagingen gezamenlijk opnemen, lichtte de woordvoerster van de Duitse Groenen in de Bundestag, Lisa Badum, toe. Naast Badum steunt ook Brussels Ecolo-parlementslid Evelyne Huytebroeck, de Nederlandse groenen Bas Eickhout en Tom van der Lee, en het Zweedse parlementslid Lorentz Tovatt het initiatief.



‘Politics for Future’ pleit voor het vastleggen van een tarief voor CO2-uitstoot en ambitieuzere doelstellingen voor de strijd tegen klimaatverandering in de Europese Unie. De beweging denkt aan 40 euro per ton CO2-uitstoot en wil de vermindering van de uitstoot door de EU optrekken van 40 naar 60 procent tegen 2030 in vergelijking met 1990.