Groen licht voor Palestijnse verkiezingen

Palestijnse politieke groeperingen zijn het eens geworden over de organisatie van algemene verkiezingen eind volgend jaar.

De besprekingen daarover, onder aanvoering van de rivaliserende partijen Hamas en Fatah, zijn in Caïro afgerond met een gezamenlijke verklaring. Daarin staat ook dat de deelnemende facties het aan de Palestijnse president Mahmoed Abbas overlaten de datum te bepalen.

Onlangs verzoende de soennitische verzetsbeweging Hamas, die tien jaar de dienst uitmaakte in Gaza, zich in de Egyptische hoofdstad al met Fatah, de gematigde socialistische partij van Abbas. Afgesproken werd de macht in Gaza op 1 december over te dragen aan een eenheidsregering onder leiding van Abbas.