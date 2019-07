Groen licht voor opgraven mythische schat op Robinson Crusoe-eiland: voor 10 miljard dollar aan goud en juwelen Caspar Naber

14 juli 2019

15u55

Bron: AD.nl 0 Chili heeft een Nederlands-Amerikaanse miljonair toestemming gegeven om ‘de grootste nog niet ontdekte schat ter wereld’ op te graven. De lading goud en juwelen zou een waarde hebben van 10 miljard dollar en ligt volgens Bernard Keiser begraven op het Robinson Crusoe-eiland, zo'n 700 kilometer ten westen van het Zuid-Amerikaanse land.

De in Amsterdam geboren Bernard Keiser, die als tiener met zijn ouders naar de Verenigde Staten emigreerde, mag in september beginnen met het opgraven van de legendarische schat en krijgt daarbij logistieke hulp van Chili. Het ministerie van Nationale Eigendommen stelt graafmachines en vrachtwagens ter beschikking, melden Chileense media.

Keiser, een rijke zakenman, betaalde het speurwerk naar de vermeende schat tot nu toe uit eigen zak. Hij investeerde al enkele miljoenen dollars in het onderzoek.

Spaanse Zilvervloot

Keiser is al sinds 1998 op zoek naar de schat. Die bevond zich volgens hem aan boord van het Spaanse galjoen Nuestra Señora de Montecarmelo. Dat vervoerde in 1715 ongeveer 800 ton aan dubloenen (Spaanse goudmunten), edelstenen en sieraden van Spanje naar de Juan Fernández-archipel waarvan Robinson Crusoe-eiland deel uitmaakt.

Volgens de legende ontdekte de Britse admiraal Lord Anson deze ‘Spaanse Zilvervloot’ tijdens de oorlog tussen Engeland en Spanje en liet hij de lading begraven op Robinson Crusoe-eiland. Anson gaf de Britse zeevaarder Cornelius Webb in 1761 opdracht de buit op te halen met het schip Unicorn (Eenhoorn). Webb zou de schat geborgen hebben en ermee zijn uitgevaren maar zag zich genoodzaakt terug te keren naar het eiland vanwege averij opgelopen in een storm.

Bernard Keiser cumple 20 años buscando el tesoro de Juan Fernández https://t.co/DJP5CGDYFn vía @latercera Cecilia Yáñez(@ cecilia_yanez) link

Herbegraven

Hij liet de schat naar verluidt opnieuw begraven, zeilde naar de Chileense havenstad Valparaíso om zijn schip te laten repareren, hoorde onderweg dat de bemanning zou gaan muiten als de schat weer aan boord zou zijn en stak de Unicorn vlak voor de kust in brand. Als enige overlevende roeide hij naar het Chileense vasteland.

Vanuit Valparaíso zou hij Lord Anson gecodeerde berichten hebben gestuurd met daarin de gegevens van de plek waar de schat was herbegraven. Die berichten bereikten de Engelse admiraal naar verluidt nooit omdat hij in juni 1762 plotseling overleed. In de openlijke briefwisseling tussen de twee verzekert Webb de admiraal dat de lading op het punt staat te worden vervoerd naar Engeland.

Gelokaliseerd

De brieven kwamen in handen van de Chileense zakenman Luis Cousiño (1835-1873). Zijn nazaten gaven ze aan Bernard Keiser. Die gebruikte de correspondentie voor verder onderzoek in Britse en Spaanse musea. Op basis van de resultaten begon hij in 1998 op Robinson Crusoe-eiland te zoeken naar de locatie van de vermeende schat.

Die zou in september 2005 zijn gelokaliseerd met behulp van een minirobot met gammastralen. Volgens de eigenaar van het apparaat, het Chileense Wagner Technologies, ligt de schat begraven op een diepte van 14 meter in de buurt van de bergrug Cerro Tres Puntas.

Lees verder onder de foto

Verdeling

Het nieuws deed een discussie oplaaien over de verdeling van de ‘buit'. Het Chileense bedrijf wilde de exacte locatie van de schat alleen vrijgeven in ruil voor een vindersloon van 50 procent. Chili ging niet akkoord met dat percentage. De ongeveer 800 eilandbewoners eisten ook hun deel op.

Volgens Chileense media is wettelijk bepaald dat Keiser recht heeft op 25 procent als de schat wordt gevonden en de Chileense staat op 75 procent. De percentages staan in de Nationale Monumentenwet waaronder ook plekken met een grote historische waarde vallen.

Meer over Bernard Keiser