Groen licht voor groepsvordering over oude decoders van Proximus ep

31 januari 2018

14u14

Bron: Belga 2 Proximus heeft een groepsvordering over onbruikbare verouderde televisiedecoders niet kunnen tegenhouden. De Brusselse rechtbank in beroep heeft de ontvankelijkheid van een vordering van Test-Aankoop bevestigd. Klanten die jaren geleden een decoder aankochten en die begin vorig jaar niet meer konden gebruiken, moeten zich voor 9 maart melden om deel te nemen aan de vordering en zo eventueel een schadevergoeding te vangen.

Zo'n 30.000 klanten van Proximus die tussen 2008 en 2013 een decoder van het type V3 kochten, kunnen sinds 31 januari 2017 niet langer gebruikmaken van de diensten van Proximus TV. Wel kregen ze in mei 2016 een aanbod om twaalf maanden lang een nieuw exemplaar gratis te huren. Om daarvan gebruik te maken moesten ze voor 25 juni 2016 antwoorden op een brief van hun operator. Omdat de gekochte decoder nog bruikbaar was tot 31 januari 2017, vindt consumentenorganisatie Test-Aankoop dat deze periode van "gratis" huur maar effectief kosteloos was voor zes maanden.

Opt-in

Onderhandelingen met Proximus leverden geen oplossing op en Test-Aankoop startte daarom een collectieve rechtsvordering. De rechter verklaarde de vordering vorig jaar al ontvankelijk, maar het telecombedrijf ging daartegen in beroep. In beroep is de vordering onlangs bevestigd, al heeft de rechter wel de oorspronkelijke opt-out gewijzigd naar een opt-in. Dat betekent dat "getroffen" klanten zich zelf moeten melden bij de griffie van het Brusselse hof van beroep om bij de vordering aan te sluiten. Proximus moet de klanten daarover wel informeren en er staat een modelbrief op de website van de FOD economie.

"Juiste maatregelen"

Eens de groep van consumenten is samengesteld, start een verplichte onderhandelingstermijn van 3 maanden. Een eventueel akkoord moet door de rechter worden goedgekeurd. Als er geen akkoord bereikt wordt, zal de rechter ten gronde een uitspraak moeten doen. Proximus rekent erop dat de rechter zijn argumenten zal volgen en de claim zal afwijzen. "We blijven ervan overtuigd dat we de juiste maatregelen hebben genomen zodat onze klanten kunnen blijven genieten van een optimale tv-ervaring. We hebben hen lang op voorhand verwittigd", zegt woordvoerder Jan Margot.