Groen licht voor fusie AT&T en Time Warner IB

13 juni 2018

00u32

Bron: Belga 1 De fusie tussen telecomgigant AT&T en het mediabedrijf Time Warner heeft vandaag in de Verenigde Staten groen licht gekregen van een federale rechter. Die legde ook geen bijkomende voorwaarden op. AT&T hoopt de deal nu tegen 20 juni volledig rond te hebben.

De deal ter waarde van 85 miljard dollar zou AT&T onder meer de televisiezenders CNN, HBO en Cartoon Network en het productiehuis Warner Bros. opleveren. De fusie staat al sinds 2016 in de steigers, maar stuitte vorig jaar op protest van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Dat stapte in november naar de rechtbank omdat de fusie "de Amerikaanse consumenten ernstig zou schaden".

"Routinefusie"

AT&T reageerde toen al verbolgen op de demarche en sprak over een "routinefusie" en een "radicale en onverklaarbare afwijking van decennia aan antitrust-precedent". Sommige analisten zagen in de blokkering door het ministerie van Justitie de hand van president Donald Trump, van wie geweten is dat hij niet opgezet is met nieuwszender CNN, die hij vaak van "fake news" beschuldigt.

Recent was er dan ook veel ophef in verband met de deal omdat AT&T de omstreden privéadvocaat van Trump, Michael Cohen, had ingehuurd voor bepaalde adviezen. De telecomgigant deed die beslissing later af als "een vergissing".

AT&T reageert dinsdag tevreden op de beslissing van de rechter. "We zijn teleurgesteld dat het achttien maanden heeft geduurd om hier te geraken, maar we zijn opgelucht dat we dit eindelijk achter ons kunnen laten", zei Daniel Petrocelli, advocaat van AT&T na de uitspraak. Het bedrijf verwacht dat de fusie ten laatste op 20 juni in kannen en kruiken is.

"Teleurgesteld"

Het Amerikaanse ministerie van Justitie kan wel nog in beroep gaan tegen de beslissing, maar het is niet duidelijk of het dat zal doen. Makan Delrahim, hoofd van de antitrustdivisie, zegt alvast "teleurgesteld" te zijn met de beslissing. "We blijven geloven dat de markt van de betaaltelevisie minder competitief en minder innovatief zal zijn als gevolg van de voorgestelde fusie tussen AT&T en Time Warner", aldus Delrahim. "We zullen de mening van het hof analyseren en bekijken wat onze volgende stappen kunnen zijn."

Volgens analisten zou de goedkeuring van de miljardendeal de deur openen voor een reeks andere fusies in de sector. Zo wordt onder meer een biedstrijd verwacht tussen Disney en kabelmaatschappij Comcast over grote delen van 21st Century Fox.