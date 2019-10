Groeiende onrust in Ecuador: demonstranten bestormen parlement IB

09 oktober 2019

02u43

Bron: BBC, Belga 1 In de Ecuadoraanse hoofdstad Quito zijn vandaag duizenden door inheemse groepen geleide demonstranten op straat gekomen om te protesteren tegen het afschaffen van brandstofsubsidies en andere economische besparingen. President Lenín Moreno riep vanwege de aanhoudende protesten vorige week al de noodtoestand uit en ziet zich nu gedwongen met zijn regering de stad uit te vluchten.

De demonstranten bezetten het stadscentrum en probeerden onder andere om het parlementsgebouw in te nemen en raakten tot in de Kamer, maar werden vervolgens door de politie en het leger teruggedrongen. De ordediensten zetten de wijk af en gebruikten traangas om de honderden gemaskerde en gewapende demonstranten uiteen te drijven.

Intussen stromen er nog steeds duizenden inheemse inwoners en boeren toe in Quito om er morgen aan de zijde van de vakbonden deel te nemen aan een nieuwe grote demonstratie.

Geschrapte subsidieregelingen

De demonstraties zijn onder andere een gevolg van het schrappen van de veertig jaar oude subsidies op brandstof, een maatregel die er kwam in het kader van een akkoord tussen de regering en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en die ervoor heeft gezorgd dat sommige prijzen meer dan verdubbelden. Volgens de regering ontwrichten de brandstofsubsidies de economie en zal het schrappen ervan de schatkist jaarlijks meer dan een miljard dollar opleveren. Het akkoord tussen Quito en het IMF voorziet verder ook in arbeids- en belastinghervormingen.

De centrumlinkse regering van president Lenín Moreno, die tijdelijk zetelt in de havenstad Guayaquil, heeft inmiddels wel aangegeven open te staan voor bemiddeling door de katholieke kerk of door de Verenigde Naties.

Protesten duren al zes dagen

Ook buiten de hoofdstad werd geprotesteerd. Alles samen blokkeerden demonstranten 84 wegen in 21 provincies. De protesten zijn nu al zes dagen aan de gang en hebben in heel het land voor chaos gezorgd. Scholen hielden de deuren dicht en in heel wat supermarkten raken de rekken met voedingsmiddelen stilaan leeg omdat wegblokkades de bevoorrading hinderen.

De regering heeft vorige week voor een periode van zestig dagen de noodtoestand uitgeroepen. In totaal werden volgens de autoriteiten al ongeveer 570 mensen opgepakt. De meesten van hen zijn inmiddels weer vrijgelaten.