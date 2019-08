Grizzly maakt einde aan droomreis van Julien in Canada: beer sleurt hem uit tent en kent geen genade Karen Van Eyken

20 augustus 2019

15u10

Bron: Le Parisien, France Info 0 Julien Gauthier (44) maakt de reis van zijn leven in het noordwesten van Canada. Maar de Franse-Canadese toerist komt het noodlot tegen in de gedaante van een beer. De man wordt tijdens zijn kampeervakantie door een grizzly verrast in zijn slaap. Het dier sleurt zijn slachtoffer uit de tent, neemt hem mee naar het woud en doodt Julien.

De componist en verzamelaar van natuurgeluiden realiseerde in de ongerepte wildernis van Canada één van zijn dromen: met een kano de Mackenzie-rivier afvaren, vertrekkende van Fort Providence tot Inuvik (ongeveer 1.500 km). Hij maakte de trip in de ‘Northwest Territories’ samen met Camille, goede vriendin en tevens biologe.

De tocht, die zo’n dertig dagen zou duren, moest zowel hun persoonlijke als professionele ambities vervullen. Tijdens de reis zou Julien unieke geluiden opnemen die hij later voor zijn composities kon gebruiken en Camille zou de natuur fotograferen. Na hun thuiskomst zou hun avontuur uitmonden in een expositie met de compositie van Julien gecombineerd met de beelden van Camille. Maar zover is het helaas niet gekomen. De onverwachte ontmoeting met een beer heeft er anders over beslist.

Het fatale incident gebeurde op 15 augustus, maar raakte pas nu bekend. “We bevonden ons in Tulita langs de oever van de Mackenzie-rivier”, getuigt Camille. Het was zij die de hulpdiensten verwittigde nadat het ondenkbare was gebeurd.

Het duo werd in de tent gewekt door een grizzly. Het dier nam Julien meteen bij de hals en de schouder beet en sleurde hem naar buiten vooraleer met zijn slachtoffer in het woud te verdwijnen. Camille zou hem nooit meer terugzien. Het levenloze lichaam van haar compagnon is de volgende dag aangetroffen in de wildernis.

De vriendin van Julien, Laura, die in Frankrijk was gebleven, bevestigde tegenover Le Parisien het trieste lot dat haar vriend was overkomen. “Hij is in Canada opgegroeid en woonde daar tot zijn negentiende. Toen verhuisde hij met zijn ouders naar Frankrijk.” Tijdens de tocht kon de veertiger zijn passies combineren: de wijdse natuur ontdekken en het verzamelen van klanken. “Hij was zeer ambitieus”, aldus Laura. “Het vooruitzicht van deze avontuurlijke reis maakte hem ontzettend enthousiast. Maar helaas heeft dit ongelofelijke avontuur zijn leven gekost.”