Grimmige sfeer in Hongkong: politie vuurt waarschuwingsschoten af naar actievoerders HR

31 augustus 2019

21u58

Bron: Belga 0 Buitenland In Hongkong zijn politie en actievoerders zaterdagnacht de confrontatie met elkaar blijven aangaan. De politie voerde zelfs waarschuwingsschoten af. De metromaatschappij legde verschillende lijnen stil, iets dat nooit eerder was gebeurd. Het zorgde ervoor dat verschillende burgers niet naar huis konden.

In de buurt van het Victoria Park vuurde de politie de twee waarschuwingsschoten af. Dat gebeurde toen ze betogers wou verdrijven uit een groot winkelcentrum, berichten lokale media. De South China Morning Post bericht dat de schoten om 21 uur lokale tijd werden afgevuurd. De meerderheid van de betogers was dan al vertrokken naar een andere locatie.

Zaterdag was al het dertiende weekend op rij dat er protest plaatsvond in Hongkong. De sfeer werd grimmig toen de politie traangas gebruikte en waterkanonnen inzette. Betogers reageerden met molotov-cocktails en andere projectielen.

Drie leiders opgepakt

In Hongkong komen nu al drie maanden duizenden betogers op straat. Aanvankelijk was het protest gericht tegen een maatregel die uitlevering aan moederland China mogelijk zou maken, maar intussen is de beweging uitgegroeid tot een bredere oproep tot meer democratie. Vrijdag werden nog drie leiders van de protestbeweging opgepakt, net als drie pro-democratische politici.