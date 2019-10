Grimmige bruidsfoto in brandend Californië gaat viraal: “Mijn vrouw dacht dat het smakeloos was” Sebastiaan Quekel

31 oktober 2019

10u26

Bron: AD, NBC 2 Een onheilspellende foto van een bruidspaar met mondkapjes op verspreidt zich als een olievlek over het internet. In de Amerikaanse staat Californië woeden op dit moment enorme (bos)branden, maar dat weerhield het pasgetrouwde stel Katie en Curtis Ferland er niet van om in een wijngaard iets verderop op de foto te gaan, inclusief mondmaskers.

Katie en Curtis hadden de mooiste dag van hun leven, gehouden op een wijngaard in de wijnstreek Sanoma. Het feest werd al een jaar geleden op de agenda gezet. Maar vanwege de hevige branden in de regio, die al meer dan 30.000 hectare in de as legden, ruim honderd gebouwen verwoestten en 185.000 mensen dwongen tot evacuatie, waren ze als de dood dat hun droombruiloft in rook op zou gaan.

De luchtkwaliteit in de buurt van de trouwlocatie was immers zo ontzettend schadelijk dat veel van de festiviteiten naar binnen moesten worden verplaatst. Maar de bruiloft ging, na lang zwoegen, door. “De avond ervoor moest ik het hele evenement opnieuw vormgeven”, verklaarde weddingplanner Sara Sugrue tegen lokale media. Ze durfde het toch aan de ceremonie en de bruidsreportage buiten te laten plaatsvinden.

De dag verliep ondanks alle gevaren op rolletjes en terwijl de tortelduifjes zich lieten fotograferen in een wijngaard in de buurt van de branden, dachten ze dat ze net zo goed wat beschermende maskers op hun gezicht konden doen. “Ik moest mijn vrouw overtuigen om het te doen” zei Curtis Ferland aan NBC Bay Area. “Ze dacht dat het smakeloos zou overkomen.”

Vreugde en verdriet

“Ik keek naar hen en dacht, is dit de nieuwe norm voor wijnland in oktober?”, zei bruidsfotograaf Karna Roa tegen BBC. De foto doet haar zelf denken aan het schilderij American Gothic uit 1930.

De bruidsfotograaf noemde de trouwerij een groot succes, maar sprak ook van een surrealistische ervaring. “De vreugde overwon, het was een prachtige bruiloft. We waren allemaal gevangen in die tweedeling van vreugde en verdriet.” Ze hoopt dat de foto symbool kan staan voor het lijden in de regio. “Het helpt de crisis en de vernietiging die hier gaande is beter te begrijpen. Er zijn mensen die nog steeds grote levensgebeurtenissen hebben en het gebeurt gewoon midden in een vuurstorm.”

Branden

De hevige branden houden Californië al een paar dagen in hun greep. Duizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd om te ontsnappen aan het vuur dat nog steeds om zich heen grijpt in het westen van Los Angeles. NBA-legende LeBron James en andere prominenten, zoals Arnold Schwarzenegger, moesten huis en haard verlaten.

Volgens Amerikaanse media nam James nog snel wat persoonlijke spullen mee uit zijn huis in Brentwood: zijn paspoort en creditcards. Hij bedankt alle hulpverleners voor hun inspanningen om het vuur te bestrijden. Net als James heeft ook Schwarzenegger een veilig heenkomen gevonden. Eerder werd de première van Schwarzeneggers film Terminator: Dark Fate nog afgelast vanwege de branden.