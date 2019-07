Grimmig protest in Hongkong: betogers gooien met paraplu’s, politie antwoordt met pepperspray HAA

13 juli 2019

14u29

Bron: ANP, AFP, Reuters 0 Protesten tegen Chinese handelaars zijn in Hongkong uit de hand gelopen. Agenten sloegen met wapenstokken en gebruikten pepperspray tegen gemaskerde betogers in de plaats Sheung Shui, vlak bij de grens met China. Daar waren duizenden mensen op de been.

Het protest in het grensgebied begon vreedzaam, maar ontaardde later in geduw en geschreeuw. Demonstranten gooiden onder meer paraplu's naar de politie. Die heeft betogers opgeroepen geen geweld te gebruiken en het gebied te verlaten.

In Sheung Shui bevinden zich tientallen winkels die razend populair zijn bij Chinese handelaars. Die slaan in Hongkong belastingvrije goederen in en verkopen die door in China. Inwoners van het gebied morren over de drukte en klagen ook dat de levendige handel leidt tot hogere huurprijzen en meer inflatie. (Lees hieronder verder)

Het is al geruime tijd onrustig in Hongkong, een voormalige Britse kolonie die sinds 1997 een autonome status heeft binnen China. Betogers bestormden ongeveer twee weken geleden nog het parlement van de metropool. Dat had onder meer te maken met onvrede over een omstreden uitleveringswet, die het mogelijk zou maken om verdachten van misdrijven uit te leveren aan China. De wet is inmiddels doodverklaard. De regeringsleider van Hongkong, Carrie Lam, weigerde evenwel het project definitief in te trekken.