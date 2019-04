Griet Op de Beeck betrokken bij ongeval in Nederland Leo van Raaij

14 april 2019

20u10

Bron: AD.nl 15 De Vlaamse schrijfster Griet Op de Beeck is onderweg naar een lezing in Nederland betrokken geraakt bij een verkeersongeluk. Dat melden Nederlandse media en wordt bevestigd door de schrijfster zelf.

De auto waarin Op de Beeck zat, bestuurd door haar neef, sloeg op de A1 bij Hengelo over de kop. Het voertuig kwam op zijn dak tot stilstand in de berm. Als bij wonder kwam Op de Beeck er zonder zware verwondingen vanaf. In een reactie aan AD.nl laat de schrijfster weten dat zij en haar neef “oké” zijn.

De 250 bezoekers van de lezing in Overijssel, in het oosten van Nederland, moesten even geduld opbrengen, maar de voordracht ging wel gewoon door. Nadat Op de Beeck door ambulancepersoneel was onderzocht, kon ze verder naar haar bestemming.