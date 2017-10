Griekse topadvocaat doodgeschoten in kantoor in Athene

07u53

Bron: Belga

AFP

Een van Griekenlands bekendste advocaten is gisteren doodgeschoten in zijn kantoor in Athene. Dat melden de politie en lokale media. Het motief van de moord is niet bekend, zegt een politiewoordvoerder.