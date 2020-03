Griekse premier Mitsotakis: vluchtelingendeal met Turkije is dood TT

07 maart 2020

11u09

Bron: ANP, Belga 0 Voor de Griekse eerste minister Kyriakos Mitsotakis bestaat de vluchtelingendeal met Turkije niet meer. "Heel eerlijk? Op dit moment is de overeenkomst dood", zei Mitsotakis gisterenavond in een interview met tv-zender CNN. "We hebben hier niet te maken met een migratie- of vluchtelingenprobleem. Het is de bewuste poging van Turkije om vluchtelingen en migranten als politieke pionnen te gebruiken, voor de eigen politieke belangen." Gisteren zei Turks president Erdogan zelf dat de deal “niet meer functioneert”.

De vluchtelingendeal bepaalt dat Turkije migranten die illegaal de oversteek wagen naar Europa terugneemt. Ook moet het migranten tegenhouden om zonder papieren naar Europa te reizen. "Maar Turkije doet nu het omgekeerde. Ze heeft hen systematisch gesteund om naar Griekenland te komen, zowel over land als via de zee", zei Mitsotakis.

“Turkse president Erdogan naar Brussel”

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan komt maandag op uitnodiging van EU-president Charles Michel naar Brussel om over de kwestie te spreken. Dat meldt de Duitse krant Die Welt op basis van bronnen in hoge diplomatieke kringen. Doel van het bezoek is een oplossing voor de migrantencrisis aan de Turks-Griekse grens en een fundamentele verandering van de relatie tussen de EU en Turkije, aldus de krant.

Erdogan heeft ruim een week geleden de grens tussen zijn land en de EU opengesteld voor vluchtelingen. Griekenland houdt die vooralsnog tegen. Wel zei de Turkse president gisteren de kustwacht te hebben opgedragen te verhinderen dat vluchtelingen of andere migranten met vaartuigen naar Griekse eilanden gaan. De risico’s voor illegale migranten om de Egeïsche Zee over te steken zouden te groot zijn. Zijn beleid blijft echter dat de tocht van vluchtelingen die over land richting de Europese Unie gaan niet wordt gehinderd.

Erdogan zei gisteren in een gesprek met de Duitse bondskanselier Merkel nog dat de bestaande overeenkomst van zijn land met de Europese Unie over de vluchtelingenproblematiek niet meer functioneert en moet worden herzien.