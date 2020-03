Griekse premier Mitsotakis: “Vluchtelingendeal met Turkije is dood”, rookbommen en traangas ingezet aan grens TT

07 maart 2020

11u09

Bron: ANP, Belga 18 Voor de Griekse eerste minister Kyriakos Mitsotakis bestaat de vluchtelingendeal met Turkije niet meer. "Heel eerlijk? Op dit moment is de overeenkomst dood", zei Mitsotakis gisterenavond in een interview met tv-zender CNN. "We hebben hier niet te maken met een migratie- of vluchtelingenprobleem. Het is de bewuste poging van Turkije om vluchtelingen en migranten als politieke pionnen te gebruiken, voor de eigen politieke belangen." Gisteren zei Turks president Erdogan zelf dat de deal “niet meer functioneert”. Aan de grens is het vandaag onrustig.

De vluchtelingendeal bepaalt dat Turkije migranten die illegaal de oversteek wagen naar Europa terugneemt. Ook moet het migranten tegenhouden om zonder papieren naar Europa te reizen. "Maar Turkije doet nu het omgekeerde. Ze heeft hen systematisch gesteund om naar Griekenland te komen, zowel over land als via de zee", zei Mitsotakis.

Turkse militairen dwingen migranten ondertussen letterlijk om de grens met Europa illegaal over te steken, zeggen Griekse media. De Griekse staatszender ERT toonde vandaag video’s waarop te zien is hoe Turkse soldaten migranten slaan en schoppen om hen naar de Griekse grens te drijven. Ook is een rookbom te zien, en wolken traangas, die van Turkse zijde in de richting van de Griekse grens over de hekken worden gevuurd.

‘s Nachts hadden migranten geprobeerd om het grenshek in brand te steken om naar Griekenland te kunnen trekken, klinkt het ook. Volgens de Griekse veiligheidsdiensten is afgelopen nacht meermaals verhinderd dat migranten de grens overstaken. In totaal werden 27 personen opgepakt

“Turkse president Erdogan naar Brussel”

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan komt maandag op uitnodiging van EU-president Charles Michel naar Brussel om over de kwestie te spreken. Dat meldt de Duitse krant Die Welt op basis van bronnen in hoge diplomatieke kringen. Doel van het bezoek is een oplossing voor de migrantencrisis aan de Turks-Griekse grens en een fundamentele verandering van de relatie tussen de EU en Turkije, aldus de krant.

Erdogan heeft ruim een week geleden de grens tussen zijn land en de EU opengesteld voor vluchtelingen. Griekenland houdt die vooralsnog tegen. Wel zei de Turkse president gisteren de kustwacht te hebben opgedragen te verhinderen dat vluchtelingen of andere migranten met vaartuigen naar Griekse eilanden gaan. De risico’s voor illegale migranten om de Egeïsche Zee over te steken zouden te groot zijn. Zijn beleid blijft echter dat de tocht van vluchtelingen die over land richting de Europese Unie gaan niet wordt gehinderd.

Erdogan zei gisteren in een gesprek met de Duitse bondskanselier Merkel nog dat de bestaande overeenkomst van zijn land met de Europese Unie over de vluchtelingenproblematiek niet meer functioneert en moet worden herzien.

Griekenland gaat twee nieuwe kampen bouwen

Griekenland gaat ondertussen twee nieuwe tijdelijke opvangkampen bouwen voor de honderden nieuwe migranten die de voorbije dagen op de Griekse eilanden zijn toegekomen, nadat Turkije hen had aangezet om de oversteek te wagen. Dat zegt de minister van Migratie, Notis Mitarachi, op tv-zender Skai TV.

“We willen twee gesloten kampen bouwen in de regio van Serres en in de regio van Athene, met duizend plaatsen”, zei Mitarachi. “We hebben de steun van de lokale bevolking nodig. We kunnen al die mensen niet op de eilanden laten.”

De nieuwe kampen zullen de asielzoekers opvangen die aangekomen zijn na 1 maart, dus na de aankondiging van Turkije dat het geen vluchtelingen of migranten meer zou tegenhouden om naar Griekenland of de rest van Europa te vertrekken. De inwoners van een stad in de regio van Serres waar volgens de geruchten het nieuwe kamp zou komen, hebben deze week al geprotesteerd tegen de komst ervan.

Meer dan 1.700 migranten zijn deze week toegekomen op Lesbos en op vier andere eilanden in de Egeïsche Zee. In de overbevolkte vluchtelingenkampen verblijven nu al 38.000 migranten in precaire omstandigheden. De nieuwe golf migranten vergroot de spanningen nog op het eiland, waar dit jaar al de meeste migranten toekwamen. Medewerkers van ngo’s en journalisten werden belaagd.