Griekse politie start grote operatie tegen illegale migrantenkampen in haven van Patras ADN

15 mei 2018

12u00

Bron: Belga 2 De Griekse politie is begonnen met een grootschalige operatie om migranten die illegaal in de haven van Patras verblijven, naar georganiseerde kampen te verhuizen. Dat meldt de Griekse openbare omroep ERT.

Meer dan 300 politiemensen namen deel aan de operatie, die zich richtte op verlaten gebouwen in de buurt van de haven van Patras. De stad aan de zuidkant van de Korinthische Golf is een populaire tijdelijke verblijfplaats voor migranten die via de Adriatische Zee Italië proberen te bereiken.

De mensen, vooral mannen uit Afghanistan en Pakistan, proberen zich doorgaans te verstoppen in vrachtwagens om zo via een veerboot een Italiaanse havenstad zoals Bari, Acona, Triëst of Brindisi te bereiken.

De veiligheid in de geïmproviseerde kampen gaat er de laatste tijd op achteruit. Vorige week kwam een 17-jarige om het leven en raakten verschillende anderen gewond bij gevechten tussen verschillende groepen.

