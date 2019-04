Griekse politie raakt slaags met migranten die grens willen oversteken FVI

05 april 2019

15u05

Bron: Belga 0 Honderden migranten hebben opnieuw geprobeerd een politieversperring aan een vluchtelingenkamp bij de Griekse havenstad Thessaloniki te doorbreken. Ze willen naar Noord-Macedonië marcheren. Ze geraakten slaags met de Griekse oproerpolitie. De migranten gebruikten vrouwen en kinderen als een soort voorhoede om de versperring te doorbreken.

Donderdag hadden al een vijfhonderdtal migranten getracht door de politieblokkade te geraken. Er werd toen met stenen gegooid. De oproerpolitie joeg de menigte uit elkaar met pepperspray.

Het idee van de mars naar het noorden zou op het internet zijn verspreid. Doel is te bereiken dat de grens tussen Griekenland en Noord-Macedonië voor migranten wordt geopend als ze zich massaal naar ginder begeven. De VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) waarschuwde de migranten ervoor dergelijke geruchten niet te geloven.

Tijdens het hoogtepunt van de migratiecrisis werd tussen Griekenland en Noord-Macedonië een grensafsluiting gebouwd. Die staat er nog steeds en wordt bewaakt. Daarmee is de zogeheten Balkanroute naar Midden-Europa zo goed als dicht. Die loopt van Griekenland over Noord-Macedonië, Servië en Hongarije naar Midden-Europa.

Het treinverkeer tussen Athene en Thessaloniki werd vrijdag verstoord door een protest van ongeveer 200 asielzoekers die de sporen van het centraal station van de Griekse hoofdstad hadden bezet om de opening van de Grieks-Macedonische grens te eisen. "Saloniki (Thessaloniki n.v.d.r.)", "Duitsland!", riepen de demonstranten, van wie sommigen tenten installeerden op het perron van het station. Ze protesteren tegen de "erg langzame" procedure van asielverlening in Griekenland en de slechte levensomstandigheden in de opvangkampen in het land.

Geen enkele trein kon het station van Athene verlaten terwijl de politie probeerde de demonstranten te overtuigen om te vertrekken. "Deze actie is een boodschap aan Europa, dat moet begrijpen dat het migratieprobleem een Europese oplossing vereist", vertelde Miltiadis Klapas, secretaris-generaal van het ministerie van Migratiebeleid, die de actievoerders ging toespreken.