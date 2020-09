Griekse politie pakt vijf verdachten van verwoestende brand in vluchtelingenkamp Moria op HLA

15 september 2020

14u45

Bron: Belga 1 In Griekenland hebben de veiligheidsdiensten vijf vermoedelijke brandstichters opgepakt die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de brand in het vluchtelingenkamp Moria, op het eiland Lesbos, van vorige week. Dat heeft de Griekse minister van Civiele Bescherming Michalis Chrisochoidis dinsdag gezegd.

"De brandstichters zijn opgepakt. Het zijn jonge migranten. Een andere verdachte wordt nog gezocht", verklaarde hij op de staatsradio ERT. In politiekringen klonk het dat het gaat om Afghanen van wie de asielaanvraag werd afgewezen.

Het vluchtelingenkamp werd bijna volledig in de as gelegd nadat op verschillende plekken tegelijk brand was ontstaan. Meer dan 12.500 migranten bleven dakloos achter. Om deze mensen te huisvesten heeft Athene een tentenkamp opgezet, niet ver van het oude kamp in Moria.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: Op Moria kan het altijd nog erger: “Ik krijg spijt van onze zoektocht naar een beter leven”(+)