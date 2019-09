Griekse politie ontmantelt migrantensmokkel op luchthaven Athene PVZ

13 september 2019

17u50

Bron: DPA 0 De Griekse politie heeft op de luchthaven van Athene een internationale migrantensmokkeloperatie ontmanteld. Dat heeft de politie vandaag gemeld. Bij een raid op de luchthaven zijn honderden gestolen en vervalste paspoorten in beslag genomen.

Bij de raid vatte de politie een vrouw bij de kraag die ruim vierhonderd gestolen of vervalste paspoorten en identiteitskaarten bij zich had. De politie wou niet kwijt waar ze vandaan kwam, maar volgens informatie waarop het Duitse persbureau DPA beslag kon leggen, gaat het om een Roemeense die vanuit Boekarest naar de Griekse hoofdstad was gevlogen.

Internationale smokkelbendes verkopen gestolen en vervalste documenten aan migranten in Griekenland die andere lidstaten van de Europese Unie proberen te bereiken. De smokkelaars vragen er tot 6.000 euro voor. Quasi dagelijks arresteert de politie migranten die met vervalste paspoorten proberen om vanuit Griekse luchthavens het westen van Europa te bereiken.

Migrantenstroom

Na de vluchtelingencrisis van 2015 en begin 2016 heeft een omstreden deal tussen de Europese Unie en Turkije de instroom van migranten in Griekenland aanzienlijk ingedijkt, maar de voorbije weken is het aantal inkomende migranten opnieuw gestaag aan het toenemen.

Het VN-agentschap voor de vluchtelingen (UNHCR) meldde begin deze week dat er sinds het begin van het jaar bijna 36.400 migranten zijn aangekomen in Griekenland, het hoogste aantal in drie jaar tijd.